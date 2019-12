Egan Bernal participará en el Tour Colombia en 2020

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El ciclista colombiano y actual campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, correrá la tercera edición del Tour Colombia en febrero de 2020, anunció este lunes la organización de la principal carrera del país sudamericano.



"Tendremos grandes equipos del World Tour, equipos ProContinentales, equipos continentales, algunas selecciones y todo en cabeza de nuestro gran campeón del Tour de Francia, Egan Bernal", informó Mauricio Vargas, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC), en entrevista con W Radio.



El ciclista de 22 años, del Team INEOS, competirá por tercera vez en la principal carrera ciclística del país cafetero, de la que se coronó campeón en su primera edición en 2018.



La competencia se disputará del 11 al 16 de febrero por las carreteras de los departamentos céntricos de Boyacá, tierra de Nairo Quintana, y Cundinamarca.



En el recorrido, los ciclistas pedalearán por las mismas vías en donde se formó el actual portador del "maillot amarillo" pasando por Zipaquirá (su hogar adoptivo) hasta llegar a la meta en Bogotá, su ciudad natal.



Bernal correrá por la cordillera de Los Andes en busca de la camiseta naranja que premia al mejor escalador luego de seis días de competencia.



En julio pasado, el 'escarabajo' concretó una hazaña histórica al convertirse en el primer latinoamericano en pasearse por los Campos Elíseos de París como ganador del Tour de Francia.

Tour de estrellas

Otras estrellas del ciclismo se darán cita en la principal carrera de Sudamérica. El francés Julian Alaphilippe, galardonado con la Bicicleta de Oro como mejor ciclista de 2019 por la revista Vélo Magazine, y el luxemburgúes Bob Jungels fueron oficializados días antes por los organizadores de la carrera.



Ambos pedalistas del Deceuninck-Quick Step de Bélgica ganaron etapas en la competición de este año, que se disputó en el departamento de Antioquia (noroeste).



En representación de los anfitriones correrán Sebastián Henao, gregario habitual de Bernal en el Team INEOS, Sergio Luis Henao del UEA Team Emirates y el velocista Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step).



También tomarán partida Sergio Higuita, del EF Education First y ganador de una etapa en la Vuelta a España-2019, Daniel Felipe Martínez (EF Education First) y el juvenil Sebastián Molano del UAE Team Emirates.



Por su parte, el vigente campeón, Miguel Ángel López (Astana), y Nairo Quintana, que esta temporada se estrenará en el equipo francés Arkéa-Samsic, descartaron su presencia.



El campeón del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España-2016 estará ausente porque su equipo no incluyó el Tour Colombia en su calendario para el año próximo.



Está por definirse la presencia de Rigoberto Urán (EF Education First), quien no compite desde agosto cuando una fuerte caída lo obligó a retirarse de la Vuelta a España.



Seis equipos del World Tour, la máxima categoría del ciclismo, participarán en la prueba: Movistar Team, Team Ineos, EF Education First, UAE Team Emirates, Deceuninck-Quick Step y el Israel Cycling Academy.



También lo harán cinco escuadras de categoría ProContinental -la segunda división del ciclismo- y tres selecciones nacionales.



La del próximo año será la tercera edición del Tour Colombia, que por primera vez llegará a Bogotá, a más de 2,600 m de altura sobre el nivel del mar.