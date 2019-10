Suizo Roger Federer planea competir en Tokio 2020

TOKIO, JAPÓN.- Roger Federer anunció este lunes que planea competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



“A fin de cuentas, mi corazón decidió que me encantaría estar en los Juegos Olímpicos de nuevo”, dijo el suizo y tetracampeón olímpico.



Federer hizo el anuncio en Tokio, durante un partido de exhibición para el fabricante japonés de su uniforme.



Federer cumplirá 39 años poco después de los Juegos Olímpicos, y había planeado previamente su calendario hasta Wimbledon, que termina dos semanas antes de Tokio 2020.



El suizo requerirá una exención de comodín dado que no ha jugado en partidos de Copa Davis para ser elegible.



Federer ganó el oro en dobles para Suiza con Stan Wawrinka en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y la plata en sencillos en los Juegos de Londres 2012 en Wimbledon. No participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 por lesión.