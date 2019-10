Federer y Zverev jugarán partido de exhibición en plaza de toros en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El suizo Roger Federer, tercero del ranking mundial, y el alemán Alexander Zverev, sexto, jugarán un partido de exhibición el próximo 23 de noviembre en la Plaza de Toros México, en la capital del país, con la posibilidad de imponer un récord de asistencia.



"Roger Federer no ha podido venir al Abierto mexicano por el compromiso que tiene con Dubai (ambos torneos se juegan a finales de febrero) y ésta es la única manera de traerlo a jugar, y qué mejor escenario que la Plaza México", dijo Raúl Zurutuza, uno de los organizadores.



"La Plaza Mexico siempre estuvo en el radar desde que presentamos el proyecto hace cuatro años, para poder meter mucha gente y que tenga la posibilidad de ver a Federer", explicó Zurutuza. "Me subí hasta arriba y se ve mejor que en el US Open, se puede ver la pelota y escucharla".



Este compromiso denominado "The greatest match" podría romper una marca de asistencia pues la plaza de toros tiene capacidad para 41,000 espectadores.



"Si logramos vender todas las localidades estaremos rompiendo un récord de asistencia para un partido de tenis no oficial de 35,000 aficionados", añadió Zurutuza.



La marca vigente corresponde a un enfrentamiento entre la estadounidense Serena Williams y la belga Kim Clijsters.

"Hay protocolos para poder lograr (el récord), pero nos duraría poco porque en Sudáfrica habrá un partido de exhibición (7 de febrero de 2020 en Ciudad del Cabo) entre Fereder y Rafael Nadal, y se vendieron 48 mil boletos en 9 minutos", completó Zurutuza.



El duelo entre Federer, de 38 años y ganador de 20 títulos de Grand Slam, y Zverev, de 22 años, y actual subcampeón del Abierto mexicano, que se juega en Acapulco, despertó de inmediato el interés de la gente.



Decenas de personas se hicieron presentes en las taquillas de la Plaza México para buscar un boleto. En simultáneo, el portal de internet para la venta oficial se cayó ante la alta demanda de entradas.



Los precios oficiales de los boletos para "The greatest match" van desde los 450 pesos (unos 23 dólares) hasta los 9.500 pesos (unos 480 dólares).



Pronto también ya estaban disponibles boletos en sitios web de reventa con precios desde 1,100 pesos (unos 55 dólares) hasta 71,000 pesos (unos 3,580 dólares), esto aun cuando los organizadores habían anunciado que pondrían candados de venta para procurar que los genuinos aficionados al tenis y admiradores de Federer pudieran verlo jugar.



Previamente se jugará un partido preliminar de dobles entre los hermanos estadounidenses Bryan -los gemelos Mike y Bob (6 y 25/ATP dobles)- y un binomio mexicano integrado por Santiago Fernández y Miguel Reyes (59 y 84/ATP dobles).



Estos partidos se jugarán en una cancha dura desmontable. La bolsa a repartir será de 20,000 dólares. Parte de las ganancias que se recauden serán destinadas a la fundación de Roger Federer que ayuda a niños pobres.