Colombiana Osorio se consagra campeona juvenil del US Open  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- "¿Acá se sienta Federer?" Esa fue la espontánea reacción de la risueña María Camila Osorio al sentarse en la sala principal de conferencias de prensa del Abierto de Estados Unidos.



La colombiana de 17 años acababa de arrasar 6-1, 6-0 a la estadounidense Alexandra Yepifanova el domingo para alzarse con el título de individuales juveniles.



Lo que más ilusionaba a Osorio era la idea era recibir algún guiño de Federer, su máximo ídolo en el tenis. Durante sus semanas en el torneo, Osorio se encontró con el astro suizo en las canchas de práctica y pudo sacarse selfies con el ganador de 20 títulos de Grand Slam.



“Espero que vio esto. Se lo quiero dedicar también. Eres mi inspiración. Te quiero tanto”, dijo la oriunda de Cúcuta, la ciudad situada en el noreste de Colombia y cerca de la frontera con Venezuela. “Nada más. Espero que pueda decir algo, como un hola”.



La consagración de Osorio cerró un inolvidable US Open para el tenis colombiano. Dos días antes, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se coronaron campeones del torneo de dobles, la primera dupla sudamericana en atrapar el título — dos meses después de haberse alzado con el trofeo de Wimbledon.



“Este título también es una bendición”, acotó Osorio. “Creo que es algo muy bueno para el tenis colombiano, sobre todo para los niños que están comenzando, que sepan que se puede”.



La participación en este US Open marcó el fin de su trayectoria en torneos juveniles. Lo que sigue es dar el salto completo al profesionalismo. Después de un par de semanas en su país, donde espera que su mamá le tenga preparado “un buen almuerzo colombiano”, Osorio regresará a Estados Unidos para disputar una serie de torneos de la categoría 60.



Osorio destacó sobre su victoria que “es un sueño para mí... jugué con el corazón y me da confianza para lo que se viene”.



Ya ha tenido sorbos en la gira de la WTA. En abril, en el torneo de Bogotá, logró alcanzar los cuartos de final, instancia donde perdió ante Amanda Anisimova, la estadounidense que un par de meses después fue subcampeona del Abierto de Francia.





La colombiana no pudo ocultar su felicidad tras ganar el torneo.







Cuarta cabeza de serie en Nueva York y entrenada por el exjugador Alejandro Falla, Osorio jugó de manera magistral su último partido como juvenil.



Dominó de principio a fin en la Cancha 17: abrió con un ace y cerró con otro, sin dar muestras de algo de cansancio tras disputar dos partidos el día previo. Ganó 60 de los 93 puntos disputados.



Yepifanova, quien sorteó la fase preliminar, logró quebrarle el saque para irse arriba 2-1 en el tercer juego, pero fue el único que pudo ganar en la tarde. Osorio arrasó con los siguientes 10.

Orgullo

Osorio es la primera colombiana que gana el título de individuales juveniles en el US Open.



También tomó apunte de la victoria de Bianca Andreescu en la final femenina el sábado, cuando la canadiense de 19 años superó a Serena Williams por 6-3, 7-5.



Osorio jugó ante Andreescu en la final de un torneo juvenil en noviembre del año pasado, perdiendo 6-1, 6-0.



“Es un ejemplo para mí, de admirar lo que hizo”, dijo Osorio sobre Andreescu. “Me hace creer a mí y a todos nosotros lo que estamos empezando en esto que hay que creer en grande y soñar en grande, que todo se puede se realizar si uno trabaja fuerte y se esfuerza todos los días, y se hacen las cosas como deben hacerse”.



“Espero seguir los pasos de ella y estar arriba”, añadió.