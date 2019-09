Hallan cadáver de esquiadora desaparecida en España

MADRID, ESPAÑA.- La policía española halló el cadáver de la exesquiadora y campeona olímpica Blanca Fernández Ochoa en un área montañosa cerca de Madrid el miércoles, luego de una búsqueda de varios días.



La policía dijo que un perro rastreador encontró el cuerpo de una mujer cerca de un pico en un área boscosa.



Fuentes policiales no identificadas le dijeron a la agencia noticiosa privada Europa Press que el cuerpo era el de Fernández, de 56 años, la primera mujer española en ganar una medalla en olimpiadas invernales.



Fernández ganó el bronce en los juegos de 1992 en Albertville.



Amigos de la familia en la escena confirmaron la identificación del cuerpo en declaraciones a la televisora española TVE y políticos tuitearon sus condolencias.

En esta foto del 26 de febrero de 1988, la esquiadora española Blanca Fernández Ochoa acelera cuesta abajo en la primera ronda de la competencia olímpica de slalom en Mt. Allan en Nakiska, Alberta.





La policía declinó confirmarle la identificación a The Associated Press, diciendo que eran necesario procedimientos formales antes del anuncio oficial.



Fernández había estado desaparecida desde que fue vista en un video de seguridad en un centro comercial el 24 de agosto.



Su automóvil fue hallado en Cercedilla, un pueblito de montaña muy popular con caminantes en el que la familia de Fernández tiene raíces.



De acuerdo con la prensa española, los familiares apenas alertaron a las autoridades sobre la desaparición el 29 de agosto porque no era inusual que la excampeona de esquí se fuese a varios días a las montañas del área si su celular.



El martes, más de 200 policías, bomberos, guardabosques y centenares de voluntarios revisaron el empinado paisaje de pinos, con la ayuda de más de 100, helicópteros y al menos siete drones.