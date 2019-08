Sin complicaciones, Rafa Nadal está en la 4ta ronda del US Open

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Rafael Nadal no puede quejarse de su primera semana en el Abierto de Estados Unidos, zanjada de manera impecable y sin sobresaltos.



Después de pasar tres días seguidos de relativo ocio, Nadal despachó el sábado 6-3, 6-4, 6-2 al surcoreano Hyeon Chung para instalarse en los octavos de final- su victoria número 60 en el US Open desde que compareció por primera vez en 2003.



Hasta ahora, el tránsito del español en Flushing Meadows ha sido muy plácido. El segundo cabeza de serie no tuvo que disputar su partido de segunda ronda ante Thanasi Kokkinakis, luego que el australiano no pudo presentarse por una lesión. No ha cedido un solo set en los otros dos partidos.



“Nunca se puede saber si eso es positivo o perjudicial”, dijo Nadal sobre el escaso rodaje en cancha esta semana. “De ahora en adelante, lo más importante es que me encuentro en esta posición. Estoy en condiciones de luchar por unos octavos de final. Llegan los momentos que hay que apretar, estar al ciento por cien y espero estar preparado para darlo”.



Frente a Chung, semifinalista del Abierto de Australia en 2018 pero que se encuentra 170 en el ranking tras perderse cinco meses por una lesión en la espalda, Nadal impuso su voluntad con la derecha y un firme saque: el español no afrontó una sola bola de quiebre y ganó casi el 90% de los puntos con el primer saque.



Su trámite de 1 hora y 59 minutos en el estadio Arthur Ashe se puede describir como una oportuna puesta a punto. Reaparecerá el lunes para medirse contra Marin Cilic, el campeón del US Open de 2014, que derrotó en cuatro sets a John Isner.



El panorama se le presenta favorable en el pulso que mantiene contra Roger Federer y Novak Djokovic por el récord histórico de títulos de Grand Slams. Nadal suma 18 en su carrera, con tres coleccionados en Nueva York (2010, 2013, y 2017).



Federer, el líder con sus 20 coronas, ha llegado bajo el golpe de desperdiciar un par de bolas de partido ante Djokovic durante la final de Wimbledon en julio.



Djokovic, quien al ganar cuatro de los últimos cinco grandes se ha acercado con 16, arrastra molestias en el hombro izquierdo.



En cambio, con 33 años encima, Nadal está en condiciones óptimas, particularmente en el aspecto físico, con el cual sufrió en el final del año pasado y al comienzo del presente.



Después de coronarse campeón en Montreal, Nadal optó por saltarse Cincinnati para preservar fuerzas.



“Ya no tengo 25 años, no puedo jugar tanto”, dijo Nadal en la entrevista a pie de cancha.



También sacó la cuenta con respecto a lo que le resta de su 2019: “No tengo muchos por delante este año. Un puñado. Este es en el que quiero estar a punto”.