Javier López: "Después de dos años somos los beneficiados de la VC"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fueron dos años en los que vieron cómo dos organizaciones recibieron los fondos recaudados en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO.



En 2017 solicitaron la ayuda pero no se logró. En 2018 lo intentaron una vez más, sin embargo, tampoco hubo frutos. Ahora, sin la necesidad de haber presentado una petición la colaboración llegó: el certamen del pedal más importante de Honduras donará los recursos que se percibirán en este 2019 a la Fundación Javier.



“Fue una sorpresa porque cuando no solicitamos la ayuda nos llamaron del diario para decirnos que nos habían seleccionado”, dijo Javier López, fundador de la ONG, quien consideró ayer en la presentación en Mall Multiplaza que “algo pasó... fue el tiempo el que decidió que nos dieran los fondos justamente para esta edición”.

Así comenzó

Creada con el objetivo de buscar la sanación de una lesión cerebral que padecía su único hijo, López fundó la entidad el 6 de agosto de 2014, justamente hace cinco años y 14 días.



“La fundación nace a raíz de que nuestro único hijo, Javier López -se llama igual que su papá- naciera con una lesión cerebral”, especificó.



Recordó los episodios que vivió con su sucesor, en los que le tocó andar de hospital en hospital y de doctor en doctor...



“Por muchos años anduvimos de médico en médico; institución en institución, todo en busca de una ayuda, de un por qué nuestro hijo había nacido de esa manera”.



Pero Javier López lo mencionó con una resignación profunda: “Nunca encontramos una solución. Nos decían que era muy pequeño, que las habilidades, que esto y que lo otro”, explicó.



“Íbamos a otras instituciones, pero nos decían que ya era un adolecente, que ya no era un niño, que ya era un hombre. Jamás encontramos un espacio en el que pudieramos tener a nuestro niño”, añadió.

La luz

Luego de vagar en lo desconocido por mucho tiempo, un día, López junto a su esposa tomaron la decisión que cambió sus vidas.



“Se nos ocurrió en establecer la fundación para que Javier estuviera ahí, pero no solo eso, también para que él jugara con otros niños en igualdad de condición y al mismo tiempo ayudar a otras personas”, argumentó.



El escuhar o leer el nombre de la Fundación hace alusión al titular del organismo, pero no es así. “Esta fundación es en honor a nuestro hijo Javier, por eso lleva ese nombre, con sus siglas FUNJAVI”, aclaró.



Con el proyecto en marcha, Javier López júnior parecía por fin haber encontrado su espacio. Pero no fue así. Hace más de dos meses (8 de junio), Javier López hijo murió cerca de los 30 años de edad. “Sí. Él murió hace poco producto de la condición que padecía. Su cuerpo ya no resistió”, señaló el hombre que por sus gestículos denotó que aún siente fuertemente la pérdida.

Un sueño hecho realidad

El mandamás de la Fundación Javier también aseguró que nunca cruzó por su mente la idea de subirse al podio del lanzamiento de la octava edición de la Vuelta Ciclística.



“Para nosotros este apoyo es muy importante. No pensé jamás estar em algún momento en el podio de EL HERALDO, y véame que estuve ahí”, contó mientras Fredy Posadas dirigía el evento.



“Esto me enorgullece porque esto tiene dos finalidades: competencia y la caridad. Ya soy parte de este Vuelta Ciclísitica y ahora tenemos que apoyar con todas las energías”, agregó.

Actualidad

Fundación Javier por el momento atiende a unas 160 personas, desde niños hasta adultos con todo tipo de discapacidades con solamente seis voluntarios.



“Tenemos niños especiales, con déficit de atención y adultos con múltiples problemas”, precisó. “No sabemos cómo logramos salir día tras día, pero algo de que estamos seguros es que Dios nos sostiene”, enfatizó.



Señaló en ese sentido que desde su fundación han logrado beneficiar a más de 500 personas. “Son buenos números, pero nosotros aspiramos a más. Nos sentimos comprometidos con la sociedad, es por eso que necesitamos más ayuda”, estimó.



Entre tanto, una paciente comentó que “me gustaría que esta fundación creciera porque realmente me ayuda a las personas”.