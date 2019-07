Andy Murray jugará dobles con su hermano Jamie en Washington

LONDRES, INGLATERRA.- Andy Murray formará pareja con su hermano Jamie para jugar dobles en el torneo de Washington, en la continuación de su recuperación de una operación de la cadera.



Murray colocó un video en Twitter el miércoles confirmando que jugará con Jamie en el torneo, que comienza el sábado.



El ex número 1 mundial se ha visto limitado a jugar dobles desde que se operó la cadera en enero. En Wimbledon formo pareja con Pierre-Hugues Herbert y en dobles mixtos con Serena Williams.



Murray dice que está “obviamente muy excitado por estar de regreso en las canchas con Jamie”, pero no dijo si jugará el U.S. Open, donde ganó en el 2012 el primero de sus tres títulos de Grand Slam en sencillos.



Murray dice que espera “tener un buen verano en Estados Unidos, seguir progresando físicamente y con suerte regresar pronto a las canchas en sencillos”.