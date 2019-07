Hondureña Mache Alvarado gana medalla de plata en concurso fitness de Miami

View this post on Instagram

???? Y lo hice!!!! Gracias a todos los que hicieron esto posible!Top 5 en Novice Bikini + 2nd lugar de Bikini Fitness del IFBB Physique America Miami Grand Prix! Sin palabras y no me alcanza el post para agradecer a todas las personas asi que hare otro ? pero estos son los resultados de mi trabajo! #BikiniSubChampion