Djokovic vence a Federer y suma su 5to trofeo de Wimbledon

LONDRES, INGLATERRA.- Novak Djokovic se convirtió en el primer hombre en 71 años en ganar Wimbledon luego de enfrentar match points en la final, al remontar para vencer el domingo a Roger Federer en un desempate en cinco sets sin precedentes.



Al sacar a duras penas una victoria de 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3) después de cerca de cinco tensas y extraordinarias horas, Djokovic conquistó su quinto campeonato en el All England Club y segundo en fila.



“Desafortunadamente en este tipo de encuentros uno de los jugadores tiene que perder”, afirmó el serbio, número uno del ranking mundial.



Este triunfo también concede a Djokovic su 16to trofeo de Grand Slam, acercándose a los únicos hombres delante de él en la historia del tenis: Federer con 20 y Rafael Nadal con 18.



Federer ha mandado en las canchas de césped desde el inicio de la década de 2000; ha ganado Wimbledon ocho veces desde 2003, y esta fue su 12da aparición en el duelo por el título, lo que es un récord. Pero Djokovic ahora tiene marca de 3-0 sobre el suizo en finales en el All England Club y de 4-0 contra él en encuentros que se definieron en cinco sets.



Sin embargo, este fue como ningún otro.



Eso se debió a que, si bien hizo recordar la victoria de Federer en cinco sets por 16-14 sobre Andy Roddick en la final de Wimbledon de 2009, ese marcador ya no es posible. El All England Club modificó su reglamento este año a fin de eliminar partidos interminables e instituir un desempate a 12 en un set decisivo.



En cierto momento del último set del domingo, Djokovic preguntó al juez de silla Damian Steiner si el cambio se aplicaba a un desempate en 10-10. Después, cuando Djokovic tuvo ventaja de 11-10, fue Steiner quien se confundió, comenzando a decir que el marcador era 11-9, antes de retractarse.



Federer y Djokovic se llevaron al límite mutuamente en lo que se convirtió tanto en una prueba de concentración y resistencia, como de habilidades. El duelo está destinado a ser discutido por años.



“Intentaré olvidar”, bromeó Federer, quien está a poco menos de un mes de su 38vo cumpleaños y hubiera sido el hombre de mayor edad en ganar un título de Grand Slam en la era profesional.



Primero fue Federer quien cayó en desventaja. Dos veces estuvo abajo por un set. Estuvo un rompimiento abajo al inicio del quinto set. Y, después, luego de al parecer recuperar el mando, al permanecer a un solo punto de ganar mientras servía para la victoria en 8-7, 40-15, flaqueó.



Mandó un revés abierto en el primer match point, y Djokovic definió con un revés cruzado en el siguiente. Muy pronto, el serbio de 32 años se había recuperado y jugarían más.



Djokovic había hecho esto a Federer antes. En las semifinales del Abierto de Estados Unidos de 2010 y 2011, superó dos match points antes de remontar para ganar en cada ocasión.