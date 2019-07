Nadal elimina al portugués Sousa y firma el pase a cuartos de Wimbledon

LONDRES, REINO UNIDO.- Rafael Nadal, número dos del mundo y tercer cabeza de serie en Wimbledon, firmó este lunes el billete para cuartos de final del Grand Slam inglés al derrotar al portugués Joao Sousa sobre el pasto del All England Club.



El español necesitó una hora y 45 minutos para imponerse por 6-2, 6-2 y 6-2 a Sousa, número 69 de la clasificación ATP, en la pista central de Wimbledon.



"Ha sido un buen partido, un partido sólido" aunque "es cierto que el servicio probablemente no funcionó tan bien como hace dos días", reconoció Nadal, que había sido igual de expeditivo el sábado con el francés Jo-Wilfried Tsonga, contra quien solo perdió siete juegos.



"Al final no todo son estadísticas, sino también tener un poquito de sensación personal", afirmó, considerando que pese a haber sido menos preciso en el primer saque "por el resto de cosas ha sido todo muy positivo".



Nadal, que ganó Wimbledon en 2008 y 2010 pero el año pasado cayó en semifinales contra el serbio Novak Djokovic, número uno mundial y vigente campeón de este torneo, busca levantar su 19º trofeo de Grand Slam tras haberse proclamado vencedor en mayo de Roland Garros por 12ª ocasión.



El español, de 33 años, podría encontrarse este año en la semifinal con el suizo Roger Federer, tercero de la clasificación pero segundo cabeza de serie gracias a sus buenos resultados sobre hierba.



"Honestamente, creo que tenía antes de empezar el torneo una situación muy, muy complicada", al coincidir en la misma mitad del cuadro que Federer y jugadores como el australiano Nick Kyrgios, al que se enfrentó con éxito en segunda ronda.



"Estoy llegando a cuartos jugando bien, lo que pueda pasar o no pueda pasar ahora no se puede predecir", afirmó.



Su próximo rival será el estadounidense Sam Querrey, número 65 del mundo, quien apeó este lunes a su compatriota Tennys Sandgren 6-4, 6-7 (7/9), 7-6 (7/3), 7-6 (7/5).