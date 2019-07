Federer, Nadal y Williams avanzan a cuarta ronda de Wimbledon

LONDRES, INGLATERRA.- El suizo Roger Federer, que ha conquistado Wimbledon en ocho ocasiones, y el español Rafael Nadal, que lo ha hecho dos veces, ganaron sus respectivos partidos del sábado en sets consecutivos para dar un paso más hacia un potencial choque en las semifinales del torneo londinense.



Federer, segunda cabeza de serie, venció 7-5, 6-2, 7-6 (4) al 27mo preclasificado Lucas Pouille para imponer otro récord de Wimbledon al llegar a la cuarta ronda por 17ma ocasión, mientras que Nadal dio cuenta de otro francés, Jo-Wilfried Tsonga, a quien derrotó 6-2, 6-3, 6-2 para avanzar a un duelo con el portugués Joao Sousa.



Por su parte Serena Williams derrotó a Julia Goerges por segundo año consecutivo. Horas más tarde, también avanzó en dobles.



Con su triunfo sobre Pouille en la Cancha Central, Federer eclipsó la marca de Jimmy Connors de 16 actuaciones en la cuarta ronda en el All England Club. Se convirtió además en el primer tenista, hombre o mujer, en llegar a 350 victorias en torneos de Grand Slam.



"Me siento muy feliz de cómo ha sido hasta ahora", declaró el suizo. "Espero que sea requerido un desempeño especial de alguien para frenarme y no sólo una actuación mediocre".



Federer enfrentará en la cuarta ronda al italiano Matteo Berrettini, que nunca había llegado a tales instancias en este torneo sobre canchas de césped.



Berrettini, 17mo preclasificado, dejó en el camino al argentino Diego Schwartzman con un triunfo de 6-7 (5), 7-6 (2), 4-6, 7-6 (5), 6-3.



Nadal, que alcanzó a Bjorn Borg con su 51ra victoria en Wimbledon, nunca enfrentó un break point en el partido ante el dos veces semifinalista Tsonga, rompió el servicio a su rival cinco veces y selló el triunfo con un as.



Nadal está empatado ahora con Borg en la lista de más triunfos en el All England Club, donde ganó el título en 2008 y 2010.



Mientras que Williams, siete veces campeona, se impuso en la Cancha Uno 6-3, 6-4 a la alemana Goerges, a quien eliminó en las semifinales del año pasado antes de perder en la final frente a Angelique Kerber.



El partido fue un calentamiento para el duelo de dobles mixtos de Williams y su compañero Andy Murray más tarde, en el que se impusieron a Andreas Mies y Alexa Guarchi 6-4, 6-1.



El prominente dúo fue recibido con ovaciones al ingresar a la cancha para el primer encuentro de Murray en la Cancha Central desde 2017. El bicampeón se perdió el torneo del año pasado por una lesión y solamente compite en dobles en esta edición.



"Quería jugar en los mixtos porque no he tenido ni siquiera 15 partidos, o solamente 15, en lo que va de año”, indicó Williams. “Así que pensé que eso podía ayudarme”.



Williams enfrentará en la siguiente ronda el lunes a la española Carla Suárez Navarro, que avanzó con una victoria de 6-3, 6-3 sobre la estadounidense Lauren Davis.



La número uno del mundo, la australiana Ash Barty, también sigue adelante a la segunda semana de competencia tras ganar por 15to juego consecutivo. La campeona del Abierto de Francia se impuso 6-1, 6-1 a la británica Harriet Dart y se medirá seguidamente a Alison Riske, que le ganó 4-6, 6-4, 6-4 a la suiza Belinda Bencic.



La bicampeona de Wimbledon Petra Kvitova, que apenas hace una semana no estaba segura de poder sostener una raqueta con la mano izquierda, avanzó a la cuarta ronda en el torneo por primera vez desde que ganó el título en el 2014, venciendo 6-3, 6-2 a la polaca Magda Linette.



La checa Kvitova, sexta cabeza de serie, le rompió el saque a su rival tres veces y nunca le dio oportunidad de un rompimiento.



El lunes, se medirá a la británica Johanna Konta, que cerca del cierre de la jornada remontó para ganar 3-6, 6-4, 6-1 ante la estadounidense Sloane Stephens (9).



También avanzaron la belga Elise Mertens y la checa Barbora Strycova.



En los hombres, el japonés y octavo preclasificado Kei Nishikori se llevó su 400ma victoria a nivel del tour para alcanzar la cuarta ronda al doblegar 6-4, 6-3, 6-2 al estadounidense a Steve Johnson y llegar a la segunda semana en el All England Club por tercera vez en cuatro años.



Sam Querrey avanzó, venciendo 7-6 (3), 7-6 (8), 6-3 al australiano John Millman. El kazajo Mikhail Kukushkin y el estadounidense Tennys Sandgren también siguen adelante.