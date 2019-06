Jaguares Unitec e Icevic C salen victoriosos en la jornada del martes en la Liga Mayor

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En continuidad por la Liga Mayor de Baloncesto Nathanael López Fuentes, la jornada del martes dejó resultados sorprendentes con triunfos de Jaguares Unitec sobre Nacional de Ingenieros Jr, y el triunfo del Icevic c contra el Club Kennedy partidos en el Nacional de Ingenieros Coliseum.



A primera hora los Jaguares de la Universidad Tecnológica Centroamericana al mando de Karloman Bejarano vencieron 56-31 a los prospectos del Nacional de Ingenieros dirigidos por Julio Madrid, el partido tuvo mucha intensidad un juego de mucha velocidad de mucho vértigo aunque con muchas ocasiones desperdiciadas bajo las cestas.



En el juego de fondo, Icevic C al mando del experimentado entrenador José Luis el chino Lopez dio cuenta 67-52 del club Kennedy, los chicos de la populosa ciudad colonia capitalina dieron un partido aguerrido en los primeros cuartos ante los también prospectos del equipo centralista, duelo que se definió en favor de estos últimos con una gran actuación de sus jugadores más experimentados.



Jornada para jueves y viernes

La directiva de la Liga Mayor Nathanael López Fuentes han programado partidos interesantes y emocionantes para el jueves y viernes también el Nacional de Ingenieros Coliseum por la categoría C; el jueves a primera hora (7:00 PM) verán acción los quintetos de Rogue One contra Magic y en el juego de fondo (8:15 pm), Toros se medirá a Hato Thunders.



En tanto, el viernes, también en el Nacional de Ingenieros Coliseum, Jaguares Unitec jugará ante Academia Militar, juego que comenzará a las 7:00 de la noche.



El costo de la entrada para todos estos partidos es apenas de L 20.00, te ofrecemos amplio parqueo, seguridad garantizada, zona de refresquería y butacas cómodas para disfrutar de jornadas sanas de buen baloncesto.