Extirpan la vesícula a toletero de las Medias Rojas, David Ortiz, tras atentado  

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.- Los médicos extirparon la vesícula y parte de los intestinos de David Ortiz luego del balazo que recibió al ser emboscado en un bar el domingo por la noche, informaron las autoridades.



El portavoz de la policía Leo López dijo que el hígado del toletero también resultó lesionado y que Ortiz se encuentra estable en una sala de terapia intensiva. Agregó que será trasladado a Boston cuando su estado lo permita.



Fuerte jonronero con una sonrisa compradora, Ortiz es idolatrado en la República Dominicana y en Boston, donde jugó con los Medias Rojas. Decenas de aficionados se allegaron al hospital de la capital dominicana donde está internado y tuvieron que ser dispersados por la policía porque paraban el tráfico. En Estados Unidos miles rezan por que se mejore.



“Es un gran amigo de Boston”, declaró Sheila Kieran. El astro de los Patriots de Nueva Inglaterra Julian Edelmen se sumó a una cantidad de deportistas que le enviaron sus Buenos deseos a Ortiz a través de las redes sociales diciendo en Instagram: “Papi, tota Nueva Inglaterra está contigo”.



El director de la policía nacional Ney Aldrin Bautista Almonte dijo que Ortiz se encontraba en el Dial Bar and Lounge de Santo Domingo a las 20.50 de la noche cuando un individuo se le acercó por detrás y le pegó un tiro a quemarropa. Fue llevado a la clínica Abel González, donde fue operado y se encontraba estable, de acuerdo con Bautista.



El atacante fue capturado por la gente del bar, que le dio una paliza. La policía esperaba que mejorase de sus lesiones para interrogarlo. Las autoridades dicen que tratan de determinar si Ortiz fue el blanco del ataque y otra persona.



El padre de Ortiz, Leo, declaró a la prensa afuera del hospital que no sabía por qué alguien querría hacerle daño a su hijo.



“Está descansando”, expresó. “’Big Papi’ seguirá con nosotros mucho tiempo”, acotó, usando el apodo de Ortiz.



Los Medias Rojas dijeron el lunes en un comunicado que la familia de Ortiz les había informado que el jugador sufrió una herida de bala “en la región abdominal/parte baja de la espalda” y que se recuperaba tras ser operado.



Agregaron que le habían ofrecido a la familia de Ortiz “todos los recursos disponibles para ayudar en su recuperación”.



Otras dos personas fueron heridas, incluido Jhoel López, personalidad de la televisión dominicana que se encontraba con Ortiz. Bautista dijo que se cree que López fue herido por la misma bala de Ortiz.



López sufrió una herida en un pie. No corría peligro, según su esposa Liza Blanco, otra personalidad televisiva.



La policía no identificó a la tercera persona ni dio detalles de sus lesiones.

El Dial Bar and Lounge se encuentra en la Avenida Venezuela, en el este de Santo Domingo. Es un vecindario repleto de clubes y bares caros que se sabe suele frecuentar Ortiz. A menudo se ve al expelotero, que pasa al menos parte del año en República Dominicana, llevando a lavar sus autos y pasando el rato con amigos como otros exjugadores, artistas y personas del mundo del entretenimiento.



Ortiz, de 43 años, bateó 541 jonrones durante 20 campañas en las Grandes Ligas, incluidas 14 con los Medias Rojas. Ayudó a que Boston ganara tres títulos de la Serie Mundial, y se retiró después de la temporada de 2016.



En 10 ocasiones fue elegido al juego de Estrellas y en 2013 se le nombró el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.



Dos años atrás un puente de Boston fue bautizado con su nombre, lo mismo que una calle de los alrededores del estadio Fenway Park, que ahora se llama “David Ortiz Drive”. El equipo retiró en el 2017 el número 34 que lució el pelotero, quien sigue residiendo en Boston.

La celebridad de Ortiz en Boston aumentó después de un atentado durante el maratón del 2016 en el que murieron tres personas, cuando dijo por un megáfono “¡esta es nuestra (mala palabra) ciudad!”.