Da'Hood lpider solitario de la categoría C de la Liga Mayor Nathanael López Fuentes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Da'Hood se convirtió la noche del jueves en el nuevo líder en solitario de la categoría C de la Liga Mayor Nathanael López Fuentes de Tegucigalpa, después de dar cuenta de Magic en un apretado partido.



El partido se jugó en la duela del Nacional de Ingenieros Coliseum durante la jornada del jueves y el marcador favoreció a "los del barrio" por 56-50 lo que les permitió llega a 10 puntos en la tabla de posiciones, desplazando a los Leones que se quedaron con 9 unidades.



Por parte del quinteto de Da'Hood se han destacado como máximos encestadores los jugadores Rigo Suazo con 21 puntos y Conrado Padilla con 11; mientras que por Magic, Fernando Medina con 13 y Erick Soto con 10 registraron los scores más altos.



El partido fue apretado, con mucho juego de marca en ambas zonas pintadas y con jugadas llenas de mucha fuerza que provocaron un par de choques bruscos en ambos equipos, que además trataron de imprimir velocidad en el pase y el paseo de la pelota sobre la línea de tres.



Domingo de acciones

La actividad en #TuLiga no para. Este domingo en el Nacional de Ingenieros Coliseum se registrarán tres partidos en la franja matutina.



A las 9:30 de la mañana, el Pitbull Kennedy se medirá ante Jaguares, un partido que se le presenta a ambos equipo con la posibilidad de asegurar presencia a puestos de clasificación.



A las 11:00 de la mañana, el Rápido/Lakers se medirá ante Vikingos, partido en el estos últimos podrían darle alcance a Da'Hood en la cima de la tabla de posiciones, pero el Rápido/Lakers busca acercarse más a los primeros lugares.



La jornada se cerrará a las 12:30 del medio día cuando se vean frente a frente los quintetos de Vengadores vs Raptors, sin duda un choque de pronóstico reservado.



Les invitamos para que asistan al Nacional de Ingenieros Coliseum, el valor de la entrada es de apenas L 20.00 y cuenta con parque privado incluído.



PROGRAMACIÓN

Domingo 9 de junio

9:30 AM | Pitbull Kennedy vs Jaguares

11:00 AM | Rápido/Lakers vs Vikingos

12:30 PM | Vengadores vs Raptors