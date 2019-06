Liga Mayor B Nathanael López Fuentes tendrá tres partidos esta semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Liga Mayor B, Nathanael López Fuentes, ha programado tres partido para esta semana tras vivir con éxito su primera jornada de competencias, con emocionantes partidos en el Nacional de Ingenieros Coliseum.



Por ahora, han triunfado los quintetos de Vengadores, Nacional de Ingenieros e Invatlán; mientras que para esta semana se viene el debut del equipo Bulldogs.



Hasta el momento, el equipo que mostró más oficio es Vengadores, pero la temporada apenas empieza y tendrá que remar mucho para mantenerse en esa misma línea.



Resultados B

Invatlán 68 - 46 Rápido/Lakers



Programación B

Martes 4 de junio

8:15 PM | Bulldogs vs Zamorano



Jueves 6 de junio

8:15 PM | Nacional de Ingenieros vs Rápido/Lakers



Domingo 9 de junio

2:00 PM | Galech/Amigazos vs Vengadores