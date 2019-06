Cinco equipos dominan la tabla de posiciones de la Liga Mayor C Nathanael López Fuentes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los quintentos de Cooperativa Caceintol, Vikingos, Rookies, Da'Hood y Green Machine se encuentran empatados en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Mayor C Nathanael López Fuentes que esta semana continuará con la actividad de la temporada 2019 en el Nacional de Ingenieros Coliseum.



Tras que la mayoría de los equipos ya completaron 4 salidas en el circuito, el nivel se mantiene emocionante, pero Cooperativa Caceintol, Vikingos y Rookies marchan con racha perfecta, separado por sus logros bajo las cestas en cada uno de sus partidos, siendo los cooperativos el equipo más efectivo con 109 puntos a favor.



Durante el fin se semana, se realizaron 6 partidos donde destacaron los triunfos de Toros, Pitbull Kennedy, Vikingos, Da'Hood y Cooperativa Caceintol, pero para esta semana, se han programado por parte de la directiva de la Liga, al menos cinco partidos.



Resultados C

Halcones 43 - 51 Toros

Pitbull Kennedy 75 - 56 Club Kennedy

Vengadores 29 - 51 Vikingos

Da'Hood 74 - 57 Rogue One

Caceintol 79 - 46 Academia Militar



Programación C

Martes 4 de junio

7:00 PM | Eagles vs Leones

Jueves 6 de junio

7:00 PM | Da'Hood vs Magic

Domingo 9 de junio

9:30 AM | Pitbull Kennedy vs Jaguares

11:00 AM | Rápido/Lakers vs Vikingos

12:30 PM | Vengadores vs Raptors