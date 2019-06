Rafael Nadal cumple 33 años pensando en los cuartos de Roland Garros

MADRID, ESPAÑA.- Un año más, Rafa Nadal celebra su cumpleaños en Roland Garros. La estrella española cumple este lunes 33 años y lo hace clasificado para cuartos de final, después de su victoria del domingo contra el argentino Juan Ignacio Londero en octavos.



En Instagram, Nadal publicó este lunes una imagen suya en compañía de Guy Forget (director de Roland Garros) y de Bernard Giudicelli (presidente de la Federación Francesa de Tenis), junto a dos grandes pasteles de cumpleaños.



"Como cada año, gracias por haber festejado mi cumpleaños conmigo. Gracias por vuestros deseos", escribió Nadal en un mensaje en francés.



"¡Feliz cumpleaños, Rafa Nadal!", escribió por su parte la ATP en su cuenta oficial de Twitter en español este lunes, poniendo un vídeo del español en plena acción sobre la pista.



En la web oficial de Roland Garros también se acordaron del cumpleaños de la gran leyenda del torneo parisino.



"Como se ha convertido en tradición, casi tan regular como sus once títulos, Rafael Nadal celebra su cumpleaños durante el torneo. Recibió su regalo perfecto por adelantado antes de cumplir 33 años el lunes, clasificándose (el domingo) para cuartos de final", se lee en su resumen de la jornada del domingo.



Tras su cómoda victoria 6-2, 6-3 y 6-3 sobre Juan Ignacio Londero, Nadal también aludió en su conferencia de prensa a su cumpleaños de este lunes.



"Celebrar mi cumpleaños sería peor no estando aquí, porque eso significaría que he perdido o que me he lesionado. Como fiesta, eso sí, sería más cuando estoy en casa que cuando estoy aquí", sonrió Nadal.



"Probablemente tendré una cena, una pequeña cena. Pero juego al día siguiente, así que nada grande", apuntó.



Nadal terminó su respuesta admitiendo con una sonrisa que no le gusta del todo ir cumpliendo años.



"No estoy feliz con tener 33 ya", señaló.



El martes, Nadal se enfrentará a Kei Nishikori, séptimo jugador mundial, en su partido de cuartos.