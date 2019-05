Bancatlán y Green Machine no pudieron ser frenados por nada ni nadie en la categoría C

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los quintetos de Green Machine y Bancatlán consiguieron sendas victorias en la jornada del jueves 30 de mayo por la categoría C de la Liga Mayor Nathanael López Fuentes de esta ciudad, al conseguir sendos triunfos ante Occidente y Amigazos C respectivamente en la duela del Nacional de Ingenieros Coliseum.



A primera hora, en un apretado marcador Bancatlán venció 38-32 a Amigazos C, en un juego de mucho esfuerzo físico y un ritmo muy trabajado, con acciones fuertes en la duela, no hay duda un partido parejo pero de mucho carácter por ambos equipos. Bancatlán ha llegado con este resultado a 7 puntos e iguala a Leones y Raptors en el segundo lugar compartido.



En tanto, a segunda hora, Occidente dejó ir una importante ventaja ante Green Machine que a la postre con mucho sacrificio, entrega y perseverancia ganó 59-57, donde ha prevalecido la entrega de ambos quintetos. Tim Prince con 22 puntos por la Green Machine y Kevin Godoy por Occidente con 23, fueron los máximos encestadores de este partido. Este fue el segundo triunfo de Green Machine en la temporada y suma ya 6 puntos en la tabla de posiciones.



Hasta el momento, los máximos encestadores del circuito C son los jugadores Bayron Sánchez de Cooperativa Caceintol con 87 puntos, seguido de Héctor Martínez de Leones con 79 y Víctor Cuéllar de Guarriors con 76. Mientras que el máximo encestador de 3 puntos es Cristian Girón de Leones con 14 canastas anotadas.



JORNADA DEL FIN DE SEMANA

Las acciones continuarán este sábado con los partidos entre Toros y Leones, el clásico de la "kenya" entre Pitbull Kennedy vs Club Kennedy; en tanto que el domingo jugarán Vengadores vs Vikingos, Da'Hood vs Rogue One y Cooperativa Caceintol vs Academia Militar. Todos los partidos en el Nacional de Ingenieros Coliseum.



PROGRAMACIÓN

Sábado 1 de junio (Nacional de Ingenieros Coliseum)

4:30 PM | Toros vs Halcones

6:00 PM | Pitbull Kennedy vs Club Kennedy

7:30 PM | Invatlán vs Rápido/Lakers (categoría B)



Domingo 2 de junio (Nacional de Ingenieros Coliseum)

9:30 AM | Vengadores C vs Vikingos

11:00 AM | Da'Hood vs Rogue One

12:30 PM | Cooperativa Caceintol vs Academia Militar