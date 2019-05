Nacional de Ingenieros y Vengadores estrenan con triunfos la categoría B de la Liga Mayor Nathanael López Fuentes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Se ha puesto en marcha la categoría B en el baloncesto capitalino de la Liga Mayor Nathanael López Fuentes y han sido los quintetos de Nacional de Ingenieros y Vengadores que han dado la primera estocada al ganar sus respectivos juegos el martes 28 de mayo en el Nacional de Ingenieros Coliseum en Tegucigalpa.



El torneo 2019 que lleva el nombre de Mario Mejía, exentrenador de baloncesto y volibol -ligado en los últimos años al team Vengadores-, comenzó justamente con un homenaje por parte de la directiva de la Liga a los familiares de este, en un sentido acto en el que se recordó su desaparición física. Además, se acompañó por la presentación de los equipos participantes, junto a una oración y la entonación de las sagradas notas del Himno Nacional de Honduras.



Los equipos participantes en este circuito para la temporada 2019 son: Vengadores, Nacional de Ingenieros, Rápido/Lakers, Zamorano, Bulldogs, Invatlán y Amigazos. "Esperamos ir creciendo y que la categoría B tenga 10 o 12 equipos en un futuro", dijo Carlos Santos, presidente de la Liga.



Partidos categoría B

La categoría B ha comenzado con dos partidos en la duela del Nacional de Ingenieros Coliseum. A primera hora, Vengadores venció 78-35 a Zamorano, en un partido en el que han destacado los jugadores Virgilio Padilla y Gerardo Álvarez en el quinteto de los "superhéroes".



A segunda hora, los "castorcitos" de Nacional de Ingenieros han impuesto su autoridad al vencer 73-45 a Amigazos, que han sido presas de la dinámica y velocidad de la tropa naranja que ha dejado buen sabor de boca en su primera presentación.



Por otra parte se informa, que este sábado 1 de junio harán su debut a las 7:30 pm en la misma duela, los quintetos de Invatlán vs Rápido/Lakers.



Programación categoría C

Vale recordar que la Liga Nathanael López Fuentes cuenta con tres categorías, A (profesional), B (semiprofesional) y C (deportiva) y que esta última tiene ya más de un mes de actividad, pero que este jueves y fin de semana continuará con su programación.



Es así que este jueves 30 de mayo, se estarán enfrentando Amigazos vs Bancatlán (7:00 pm) y Green Machine vs Occidente (8:15 pm).



Se invita a los aficionados a apoyar el baloncesto capitalino, llegando el Nacional de Ingenieros Coliseum para ser parte de #tuliga con un aporte de L 20.00 por entrada, con parqueo gratis y ambiente seguro.