Liga Mayor Nathanael López Fuentes celebra el 63 aniversario con dos partidos

Occidente, Green Machine, Magic y Rogue One celebran con baloncesto de alta calidad el 63 aniversario de la Liga Mayor Nathanael López Fuentes.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una fiesta de baloncesto se vivió en el Nacional de Ingenieros Coliseum, con dos partidos de alto nivel por la categoría C, en el marco del 63 aniversario de la Liga Mayor Nathanael López Fuentes.

Los partidos entre los quintetos de Occidente vs Rogue One; y Magic vs Green Machine sirvieron para que la duela sintiera los latidos de este deporte en el aniversario de la liga de baloncesto más longeva e importante del país.

La actual directiva de la liga, Carmen Turcios, recordó que "nació como Liga Tegucigalpa y fue fundada en 1956 por el señor Nathanael López Fuentes, quien fue jugador, entrenador y directivo del club Tegucigalpa. De hecho, la liga nació con el nombre de 'Liga Tegucigalpa' y contó con categoría A y B desde sus inicios",.

Turcios, fue jugadora y delegada del club Tela, en los años 80. Turcios además relató que la liga encontró eco desde un inicio en la Federación Deportiva Extraescolar y luego en el nacimiento de la Federación Nacional de Baloncesto de Honduras (Fenabah) en su nacimiento.

En ese sentido, no es fácil mantener una liga por más de seis décadas, pero en los últimos años un grupo de entusiastas entrenadores, jugadores y amantes del baloncesto tratan de mantener viva la misma, entre ellos Turcios, Carlos Santos, Luis Bejarano, Gerardo Álvarez Sosa y Héctor Ortiz entre otros.

Seis partidos programados

Este fin de semana no se puede perder la emoción del baloncesto porque la Liga ha programado seis partidos de alto nivel, tres para el sábado 25 de mayo y tres para el domingo 26, todos en la duela del Nacional de Ingenieros Coliseum.

El sábado, la jornada comenzará a las 4:30 de la tarde con el duelo entre Rápido/Lakers vs Club Kennedy que buscará su primera victoria en el torneo ante un difícil rival. El segundo juego será a las 6:00 de la tarde entre Da'Hood y Leones, ambos equipos hasta ahora con buen paso en la tabla de posiciones y se cerrará a las 7:30 de la noche con el duelo entre Caceintol y Hato Thunders.

El domingo la acción comenzará a las 9:30 de la mañana con el partido entre Rookies vs Academia Militar; a las 11:00 de la mañana se medirán los juveniles de Nacional de Ingenieros vs Icevic y cerrará la acción a las 12:30 de la tarde con el partido entre Guarriors y Raptors.

El valor de la entrada para los partidos es de 20 lempiras y el parqueo en el Nacional de Ingenieros Coliseum es completamente gratis. Les invitamos a vivir