Lewis Hamilton, el más rápido en prácticas del GP de Mónaco

MÓNACO, FRANCIA.- Lewis Hamilton registró el jueves el mejor tiempo en las dos primeras sesiones de prácticas para el Gran Premio de Mónaco el domingo.



En la segunda sesión en la tarde, el mejor tiempo del campeón reinante de la Fórmula Uno fue 81 milésimas más rápido que Valtteri Bottas, su compañero en la escudería Mercedes, y de 76 centésimas sobre Sebastian Vettel, de Ferrari.



El único contratiempo para el británico, líder de la clasificación, fue una multa de 400 euros (446 dólares) por exceder la velocidad límite en el carril de pits _ 60 kilómetros por hora (37 mph).



Durante la primera sesión, Hamilton fue 59 milésimas mejor que Max Verstappen, de Red Bull, en el sinuoso circuito callejero de 3,3 kilómetros (2 millas). Bottas fue tercero, 72 milésimas detrás de Hamilton, que busca su sexto título mundial.



Ferrari se vio lento en la primera práctica, con el joven local Charles Leclerc cuarto, delante de Vettel, y ambos fueron multados por exceso de velocidad en los pits.



Mercedes ha sido dominante en lo que va de la campaña, terminando 1-2 en las cinco carreras disputadas y con Bottas segundo en la tabla general. Verstappen marcha tercero, con Vettel cuarto y LeClerc quinto.



Ferrari se juega mucho en Mónaco. El constructor italiano no ha ganado una carrera desde que Kimi Raikkonen, ahora con Sauber, ganó el Gran Premio de Estados Unidos en octubre. Vettel lleva 13 carreras sin ganar, desde el Gran Premio de Bélgica el 26 de agosto.



Mónaco es la única carrera del calendario de F1 en la que las prácticas comienzan el jueves y no el viernes, cuando no se corre en el principado. La tercera y última sesión de prácticas y la clasificación se realizan el sábado.