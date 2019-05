La Fórmula 1 llora la muerte de Niki Lauda, uno de sus héroes

PARÍS, FRANCIA.- "Héroe, leyenda y señor". La Fórmula 1 perdió al austriaco Niki Lauda, fallecido el lunes a los 70 años, una de sus figuras historicas, marcada para siempre por el milagro de 1976 y sus tres títulos de campeón mundial.



"La Fórmula 1 no ha perdido solamente a uno de sus más grandes representantes, también a uno de sus héroes", señaló Chase Carey, presidente de la categoría reina del automovilismo, en un comunicado publicado este martes.



"Su amor por la carrera y el coraje que mostró fueron simplemente extraordinarios e inspiraron a muchos aficionados. Su muerte es una gran pérdida para toda la familia de la Fórmula 1 y para el deporte del automóvil", añadió.



Jean Todt, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), dejó sus condolencias en Twitter: "Niki Lauda fue un héroe del deporte del automóvil, que me inspiró en mi juventud. Es una de las referencias de la historia de la Fórmula 1".



Andreas Nikolaus Lauda, conocido como Niki, nació el 22 de febrero de 1949. Pasó al menos 47 años en los paddocks, desde el primero de sus 171 grandes premios como piloto, con la escudería March en su país, Austria, en 1971; hasta el verano de 2018, en el que un trasplante pulmonar le alejó definitivamente del garaje de Mercedes, del que era desde 2012 presidente no ejecutivo.



- 'Profunda tristeza' -

"Hoy es un día triste para la Fórmula 1. La gran familia Ferrari recibió con profunda tristeza la noticia de la muerte de su amigo Niki Lauda, triple campeón del mundo, dos veces con la Scuderia. Seguirás para siempre en nuestros corazones y en el de los tifosi. Ciao Niki", escribió Ferrari en su cuenta de Twitter.



Lauda corrió cuatro años para la mítica Scuderia, entre 1974 y 1977, proclamándose campeón en 1975 y 1977. Logró un tercer título mundial en 1984 (McLaren).



"Todos en McLaren estamos profundamente tristes de saber que nuestro amigo, colega y campeón del mundo en 1984, Niki Lauda, ha muerto. Niki seguirá para siempre en nuestros corazones y en nuestra historia", señaló la escudería británica.



Toto Wolff, presidente de Mercedes, habló de un hombre "irremplazable": "Nuestro equipo ha perdido a uno de sus guías espirituales".



"Como socio desde hace seis años y medio, Niki siempre ha tenido una honestidad y lealtad sin faltas. Ha sido un privilegio tenerlo en el seno de nuestro equipo y muy emocionante ver hasta qué punto ha sido importante en el éxito del equipo", añadió Wolff.



- 'Simplemente irremplazable' -

"Cada vez nos daba uno de sus discursos memorables para motivarnos, nos aportó una energía única. Niki, eres simplemente irremplazable, no habrá otro como él", continuó el austriaco de 47 años.



Una vez finalizada su carrera como piloto, Lauda trabajó como asesor para Ferrari entre 1993 y 1995, además de dirigir Jaguar Racing entre 2001 y 2002. Pero su gran éxito llegó desde 2014 con Mercedes, cinco dobletes consecutivos de pilotos y constructores.



El francés Alain Prost, antiguo compañero de Lauda en McLaren en 1984 y 1985, señaló a la AFP que "el mundo de la F1 perdía a un personaje, pero sobre todo a un señor".



"Hay campeones, gente con palmarés, pero perdemos a un señor que nunca se quejó en su vida; ni de su condición, ni de su accidente -se salvó milagrosamente después de que su coche se incendiara tras un impacto, aunque sufrió gravísimas quemaduras, el 1 agosto de 1976-", señaló.



"Tengo sentimientos más fuertes que los que podría imaginar, significa 40 años de mi vida. Fue el ídolo de mi juventud, luego fuimos compañeros, el periodo más genial que he conocido, y luego la amistad que se creó en ese momento", añadió el francés, que perdió el título mundial en 1984 ante el austriaco por medio punto, la menor diferencia en la historia de la F1.



El Gran Premio de Mónaco, el más prestigioso de la temporada, que comienza el miércoles, contará con nuevos homenajes a Lauda.