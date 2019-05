La Fórmula 1 regresa a Holanda en 2020 tras 35 años de ausencia

El acuerdo ha sido alcanzado 'para al menos tres años', según el promotor de la F1, Formula One. Foto:AFP

PARÍS, FRANCIA.- La Fórmula 1 efectuará su regreso al mítico circuito de Zandvoort en 2020, 35 años después del último Gran Premio de Holanda en 1985, anunciaron este martes los organizadores en las redes sociales.



"Desde el inicio de nuestro nuevo mandato en Fórmula 1, hemos dicho que queríamos tener carreras en nuevos lugares, pero también respetar las raíces históricas de este deporte en Europa", explicó Chase Carey, patrón de la F1, en un comunicado.



Zandvoort albergó 30 grandes premios entre 1952 y 1985.



El acuerdo ha sido alcanzado "para al menos tres años", según el promotor de la F1, Formula One.



"Es un circuito con una larga e impresionante historia y es un verdadero desafío para los pilotos. Con la popularidad de Max Verstappen, estoy seguro de que habrá una gran afluencia", señaló el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Jean Todt.



"Es simplemente un circuito icónico. Corrí allí en F3 y disfrutaba mucho", señaló el propio piloto holandés Max Verstappen, comparando Zandvoort a Suzuka en Japón.



Verstappen es el más joven piloto en haber disputado un gran premio de F1, con 17 años y 166 días en Australia en 2015.



El holandés ha disputado 89 carreras de F1, con 5 victorias y una tercera plaza el año pasado en el Mundial.



- Más carreras en el calendario -

Situado a orillas del Mar del Norte, a una veintena de kilómetros al oeste de Ámsterdam, Zandvoort serpentea entre dunas. La humedad, el viento y la presencia de arena en la pista hacen de él un circuito muy específico.



Rápido y estrecho, fue escenario de adelantamientos épicos, sobre todo en la famosa "curva de Tarzán", y de salidas de pista espectaculares y a veces mortales (Piers Courage en 1970 y Roger Williamson en 1973), que condujeron a modificar su trazado.



El calendario de la F1 tiene 21 carreras en 2019. Formula One añadió el Gran Premio de Vietnam en 2020, lo que amplía en principio la temporada a 23 pruebas el año que viene.



Liberty Media, que compró la F1 en 2017, planea en el futuro contar con 25 grandes premios por temporada, con una repartición geográfica de las carreras.



Cinco grandes premios negocian la prolongación este año para 2020: Italia, Gran Bretaña, España, México y Alemania.



Italia anunció el 30 de abril haber concluido un acuerdo con Formula One para seguir en el calendario hasta 2024.



Respondiendo a artículos de prensa, el circuito de Silverstone desmintió haber llegado a un acuerdo, precisando que "las negociaciones siguen su curso".