"He sido segundo", dice Gaviria pese a su triunfo en el Giro

ORBETELLO, ITALIA.- "He sido segundo", repitió el colombiano Fernando Gaviria, declarado vencedor de la tercera etapa del Giro este lunes en Orbetello, tras la descalificación del italiano Elia Viviani por irregularidades en el esprint.



"El que cruza la línea de meta primero es el que gana ¡Es así!", insistió el velocista colombiano cuando fue preguntado por los periodistas por la decisión de los jueces de carrera.



"Tenía mejores piernas que ayer (domingo, cuando acabó cuarto), pero he sido segundo", continuó Gaviria, beneficiado por la descalificación de Viviani, que fue sancionado por haber molestado en el esprint a su compatriota Matteo Moschetti.



Gaviria, que no corría desde la Vuelta a Flandes (7 de abril), añadió que aún estaba corto de forma. "Pero estoy tranquilo, voy a progresar", matizó el colombiano, quien explicó que ha corrido dos veces en pista en su país durante este periodo.



El velocista sudamericano aseguró que ha enviado un mensaje a Viviani, su compañero hasta la temporada pasada en el equipo Quick-Step (ahora Deceuninck): "Le he dicho que él ha ganado en la carretera. Ha hecho un lindo esprint. El jurado ha decidido y no podemos hacer nada. Espero que gane una etapa rápidamente, lo merece. Elia es un amigo y un gran corredor".



El corredor del UAE Emirates, de 24 años, se mostró esperanzado de lograr en este Giro "una victoria real".



"Hoy fue una etapa complicada. Estábamos nerviosos porque sabíamos que había viento de cara en la llegada y que hacía falta no hacer el último esfuerzo demasiado pronto", analizó.



Más tarde publicó un mensaje en las redes sociales para compartir su pensamiento sobre lo ocurrido: "Esta victoria tiene sabor agridulce. Nadie quiere ganar gracias a la penalización de otro corredor, pero hoy fue así", comenzó.



"Elia era bien merecedor de la victoria", añadió.



"Quiero agradecer a todo mi equipo por su excelente trabajo en esta larga etapa y en el sprint final que fue muy reñido. Todos juntos seguiremos intentando conseguir una victoria en la carretera", concluyó.



El excampeón del mundo de pista logró en Orbetello su quinta etapa en el Giro y su séptima en grandes vueltas. El año pasado logró dos triunfos parciales en el Tour de Francia.