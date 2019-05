Rogue One detiene a Green Machine, Vikingos y Guarriors regalan show en el balocesto

Rogue One fué el último equipo en debutar en la categoría C y lo hizo con triunfo ante Green Machine. Foto: Cool Bear Media / Gerson Gómez Rosa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rogue One logró este jueves detener a Green Machine, mientras que Vikingos y Guarriors regalaron un show en el baloncesto de la capital de Honduras.

Finalmente han tenido participación los 25 equipos del circuito C de la Liga Mayor de Baloncesto Nathanael López Fuentes tras el debut del quinteto de Rogue One. Así, ya tenemos una idea más clara del nivel presentado por cada uno de los clubes, en una categoría donde puedo resumir con sinceridad: está elevando su nivel.



La jornada del jueves, dejó dos triunfos interesantes, Rogue One trabajó a fondo para vencer a Green Machine 69-55; mientras que en el juego de fondo, Vikingos venció apretadamente 65-60 a Guarriors y con ello se coló al primer lugar con 4 puntos del torneo compartido con Eagles AST (+24) por +17 del quinteto albiazul.



Rogue One fue el último de los equipos en hacer su debut, pero vaya que ha valido la espera, puesto que se presentó en la duela del Nacional de Ingenieros Coliseum, con una estrategia más apegada a la disciplina del juego y eso le dio resultados ante el Green Machine, que sumó su tercera salida con dos derrotas y una victoria para acumular también cuatro puntos.

Lea: Barcelona confirma que Luis Suárez estará de baja 'entre 4 y 6 semanas' por lesión



El quinteto de Rogue One es entrenado ahora por Martín Zelaya, quien llegó al club este año para aprovechar su conocimiento en deportes y aplicar una práctica más profesional en la duela. Carlos Pérez y Erick Ramos movieron la maquinaria del Rogue One, en tanto que en la Máquina han sobresalido John Garrison y Caleb Yourer quienes pusieron dinámica y presión en la zona pintada y con tiros de larga distancia.

Vikingos se encomendó a la unidad antes de iniciar su partido ante Guarriors. Foto: Cool Bear Media / Gerson Gómez Rosa





Partido de nivel

En el juego de fondo, ha valido la pena quedarse hasta el último segundo. Vikingos y Guarriors han jugado hasta ahora uno de los mejores partidos en lo que va de la liga, mostrando oficio en el juego y una pareja disputa minuto a minuto donde además ha influido el esfuerzo físico en una noche caliente sobre Tegucigalpa, en la que además se ha mezclado por momentos con lluvias.



Pero bien, regresando al partido, el score final lo dice todo, 65-60 y hasta el último cuarto del juego las cosas estuvieron empatadas 50-50 con menos de 6 minutos por jugar, lo que indica que el partido entró en ritmo vibrante donde la precisión y la resistencia jugaron un papel clave.



No era para menos, tanto Guarriors como Vikingos mostraron un nivel competitivo más o menos parecido, además de que son jugadores que llevan años practicando el baloncesto, por lo que hubo jugadores como Ramón Reyes de Vikingos que ingresaban a alta velocidad a la zona pintada para luego enviar de revesar a mano cambiada la pelota a la cestas.



Este fin de semana la Liga tendrá un parón por el Día de las Madres en Honduras, pero la actividad regresará la próxima semana con juegos programados para martes, jueves y sábado en el Nacional de Ingenieros Coliseum.