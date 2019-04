Entrenador de los Kings es demandado por abuso sexual

“La acusadora es una oportunista, no una víctima, y lo que denuncia no es creíble”, dijo Baute en un comunicado. Foto: AP

LOS ÁNGELES.- El nuevo entrenador de los Kings de Sacramento Luke Walton fue acusado de agresión sexual por una ex reportera de deportes.



Kelli Tennant presentó la demanda el lunes en la corte superior del condado de Los Ángeles, en la que dice que Walton la agredió en una habitación en un hotel en Santa Monica cuando él era entrenador asistente de los Warriors de Golden State.



El abogado de Walton, Mark Baute, señaló que la denuncia “no tiene fundamento”.



“La acusadora es una oportunista, no una víctima, y lo que denuncia no es creíble”, dijo Baute en un comunicado. “Nuestra intención es demostrarlo en un tribunal”.



De acuerdo con la demanda, Tenant consideraba a Walton amigo y mentor y conocía además a la esposa de éste antes del incidente que ocurrió cuando ella le llevó un ejemplar del libro que ella había escrito al Hotel Casa del Mar durante una visita de los Warriors a Los Ángeles.



Tennant dijo que Walton la recibió en el vestíbulo y la invitó a subir a su habitación. Tennat dijo que tras hablar sobre el libro, Walton repente la empujó a la cama y la besó a la fuerza. Dice que ella gritó “¡No!”, pero Walton usó todo el peso de su cuerpo para mantenerla en la cama, donde la manoseó y la besó. Tennat dice que Walton se rio cuando ella le pidió que parase.



Tennant dijo que Walton finalmente la dejó levantarse y que cuando ella se disponía a irse él la agarró de nuevo y la besó en el cuello y las orejas. Dijo que finalmente Walton la soltó, se rio y dijo “Fue bueno verte”.



Tennant dice que habló del incidente con amigos en aquel momento, pero nunca presentó cargos. Dice que Walton siguió acosándola después que fue nombrado entrenador de los Lakers de Los Ángeles y ella trabajaba como comentarista para Spectrum SportsNet y SportsNet LA, en la ciudad.



Los Warriors y los Lakers dijeron que se enteraron de las acusaciones cuando TMZ reportó la demanda el lunes y no comentaron al respecto. Walton fue asistente de los Warriors de 2014 a 2016, antes de ser contratado por los Lakers.



Walton fue despedido por los Lakers este mes y contratado por los Kings, que tampoco comentaron sobre el caso.