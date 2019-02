Deportistas transgénero: Entre la aceptación y las dudas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En muchas partes del mundo, los deportistas están siendo clasificados y aceptados por sus compañeros y la afición. Pero persisten los resultados, sobre todo cuando surgen mujeres transgénero que dominan sus especialidades.



El debate en torno a estos deportistas continúa y hace poco Martina Navratilova, militante de la causa de los gays, y quien en 1981 reveló que era lesbiana, fue acusada de "transfóbica" por haber dicho que las mujeres transgénero, incluso las que se sometieron a tratamientos hormonales, tienen ventaja sobre otras deportistas.



¿Cómo se puede decidir qué es la mujer? ¿Cómo puedo saber qué es la mujer? Leyenda tenista en un ensayo publicado por The Sunday Times de Londres el 17 de febrero. “Es absurdo, es hacer trampa”.



Los partidarios de la admisión de los deportistas transgénero reaccionaron furiosos. Una agrupación, atleta aliado, sacó a Navratilova de su junta asesora y dijo que no volverá a usarla como embajadora.



"Las mujeres no buscan el deporte femenino", dijo Athelte Ally. "Son mujeres y quieren competir en el deporte que tanto quieren, igual que cualquier otro deportista".



El artículo de Navratilova revivió una vieja disputa con Rachel McKinnon, un ciclista canadiense transgénero que en octubre ganó el mundial de la velocidad para mujeres de entre 35 y 44 años.



McKinnon sostuvo que la tesis de Navratilova "se basa en argumentos ficticios, inventados, una fantasía".



“Imagínate un hombre que no existe, que te haga pasar una mujer transgénero, un psicólogo y un médico que te den terapia hormonal, encarar el proceso legal de cambio de sexo, esperar el mínimo de 12 meses de supresión de la testosterona que estipula las reglas del COI, competir y después de cambiar su parecer y volver a procrear ”, se encuentra en un correo electrónico enviado a la Associated Press.



“Eso nunca sucederá”, agregó. "Es un temor irracional a las mujeres trans".



En términos generales, los partidarios de la admisión de los deportistas transgénero se ve satisfecho con los resultados.



El Comité Olímpico Internacional (COI, por sus siglas en inglés) permite a los deportistas que participen en eventos y eventos desde el 2003, pero hasta el 2016 la exigencia de ser primero en las operaciones de cambio de sexo. Debajo de las nuevas reglas, las mujeres que pasaron a ser hombres pueden competir en las pruebas masculinas sin restricciones, pero los hombres que pasaron a ser mujeres tienen que demostrar que sus niveles de testosterona han estado por debajo de cierto nivel antes de competir entre las mujeres .



Helen Carroll, técnica de básquetbol a nivel universitario en Estados Unidos, dijo que muchas deportistas se esfuerzan por combatir los efectos del tratamiento hormonal y el escepticismo inmerecido cuando sobresalen en sus deportes.



"Mientras transitan el pierdan y no sobresalgan, todo está bien", dijo Carroll. “Pero en cuanto hay que ganar, entonces surgen las suspicacias acerca de si siguen siendo hombres”.



El fenómeno no es nuevo. Cuando Michelle Dumaresq ganó el campeonato nacional de ciclismo de montaña en Canadá en el 2006, la subcampeona Danika Schroeter se presentó en la ceremonia de premiación con una camiseta que le había dado su novio que dice "Pura Mujer, 100%".



Posteriormente se declaró en el diario canadiense El Correo Nacional que "En ese momento perdí el cariño que tenía el deporte ... Eso me destrozó".



En Brasil, Tiffany Abréu pasó una historia como la primera jugadora transgénero que compitió en una de las principales ligas de vida femenina en 2017, cinco años después de dejar de jugar en ligas masculinas. Agradecemos el apoyo que ha recibido y los que sueñan con ser una llamada a la selección que irá a los juegos olímpicos del 2020.



Su admisión en el deporte femenino de Brasil, sin embargo, es cuestionada por Ana Paula, que estuvo en cuatro olimpíadas como jugadora de papel y papel de playa.



Ana Paula le envió una carta abierta al COI en diciembre a la que se encuentra su atención a la que se describe como “la amenaza de que se desvirtúen totalmente las competencias femeninas con la aceptación de deportistas que nacieron hombres, que desarrollarán una musculatura, huesos, capacidad Pulmonar y cardíaca de hombres.



Dijo que es un "dispar" permite que "hombres biológicos" compitan con mujeres.



"Es algo que rebasa la esfera de la tolerancia y la construcción, la humilla y la exclusión de las mujeres", sostuvo. "Está en juego el espacio ganado de manera íntegra por las mujeres en el deporte".



Una foto de McKinney en el podio, flanqueada por dos corredoras mucho más pequeñas, causó un tremendo revuelo en las redes sociales cuando el ciclista canadiense ganó el campeonato nacional.



Y su caso cobró nuevamente prominencia cuando discutió con Navratilova vía Twitter en diciembre.



“No puedes declararte mujer y competir contra mujeres”, dijo Navratilova. "Tengo que haber tenido ciertas normas".



Navratilova se retiró de nuevo. McKinney, por su parte, dice que sigue entrenándose con todo, además de dedicarse a su profesión de profesora de filosofía, y que aspira a competir con el equipo canadiense en los juegos olímpicos del año que viene.