Dueño del equipo ganador del Super Bowl acusado de solicitar una prostituta

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Robert Kraft, amigo del presidente Donald Trump y dueño de los New England Patriots, ganadores del Super Bowl del football americano, fue acusado este viernes de solicitar los servicios de una prostituta por la policía de Jupiter, estado de Florida.



El jefe de la policía de Jupiter, Daniel Kerr, dijo este viernes en conferencia de prensa que los investigadores poseen un video que prueba que Kraft mantuvo un relación sexual con una prostituta.



El empresario de 77 años es dueño de los Patriots, que venció a principios de mes en la final del campeonato profesional de football americano a Los Angeles Rams para ganar su tercer Super Bowl en cinco años



Kerr agregó que el resultado de la investigación fue transmitido a la fiscal de Florida Ashley Moody, cuya oficina debería proceder a inculpar formalmente al veterano hombre de negocios.



Según el jefe de policía, Kraft debería ser acusado de dos cargos diferentes, documentados por la investigación correspondientes a dos relaciones que mantuvo con prostitutas.



"Negamos categóricamente que el Sr. Kraft haya participado en cualquier actividad ilegal", dijo un portavoz de Robert Kraft en un comunicado a AFP.



"En la medida en que esto se trata de un tema judicial", agregó, "no haremos más comentarios".



La acusación de Robert Kraft viene como parte del desmantelamiento de una red de prostitución relacionada con una casa de masajes y cuidado corporal en la ciudad de Júpiter, llamada Spa las Orquídeas de Asia.



Dos hombres sospechosos de liderar este establecimineto ya han sido arrestados, dijo Kerr.



Además de Robert Kraft, 24 personas sospechosas de ser clientes de esta red de prostitución serán acusadas por la Fiscalía de Florida.



Robert Kraft, un hombre de negocios originario de los suburbios de Boston, hizo su fortuna en la industria papelera y de envases.



Compró los New England Patriots en 1994 y transformó el club, que ha ganado seis Super Bowls desde 2002, un récord.