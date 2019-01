Líneas ofensivas son claves para Rams y Patriots en el Super Bowl LIII  

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS. -Los Rams de Los Angeles y los Patriots de Nueva Inglaterra presentarán a dos de las ofensivas más productivas de la NFL al Super Bowl el domingo.



La razón por la que ambos jugaron tan bien tiene mucho que ver con sus líneas ofensivas.



Los Ángeles mantuvo a los mismos titulares en su línea ofensiva en los 16 partidos de la campaña regular y los dos duelos de los playoffs. Su consistencia ha sido la clave para todo lo que hace el entrenador Sean McVay con un equipo que promedió 32,9 puntos por partido, segundo en la liga.



Una línea en la que ninguno de los jugadores ha participado nunca en un Super Bowl tiene ahora su recompensa.



"Tener esa consistencia es importante en todo lo que hacemos”, dijo el tackle izquierdo Andrew Whitworth. "Nos conocemos muy bien y eso es algo de lo que puedes depender cuando necesitas ejecutar algo importante en un partido”.



La línea ofensiva de los Patriots ha sido igualmente confiable.



Tom Brady no fue derribado en ninguna de las dos victorias de Nueva Inglaterra en los playoffs, con las defensas rivales consiguiendo zarandear apenas tres veces al quarterback mientras trataban de frenar un ataque que es parte de un equipo que promedió 27,3 puntos por partido, cuarto en la NFL.



Eso es algo que no pasó inadvertido para el quarterback de 41 años.



En los días después de la victoria en el partido de campeonato de la Conferencia Americana contra Kansas City, Brady colocó una fotografía en Instagram de su camiseta inmaculada. Acreditó a cada uno de sus linemen, escribiendo: “Ni 1 mancha de hierba”.



La última vez que Brady no fue derribado en dos partidos de los playoffs fue en la campaña de 2003, cuando no fue derribado ni una sola vez en las tres victorias de los Patriots, incluyendo su triunfo en el Super Bowl contra Carolina.



"Pienso que ellos han rendido increíblemente bien todo el año”, dijo Brady. “No hemos tenido muchos derribos este año y pienso que ellos han hecho un gran trabajo protegiendo y el juego terrestre, pienso que eso lo dice todo. Fue un esfuerzo increíble la semana pasada y vamos a necesitarlo porque este grupo es obviamente excepcional en la línea defensiva”.



Whitworth, de 37 años, es la piedra angular de la ofensiva de los Rams, proveyendo bloqueos y firme liderazgo desde que se fue de Cincinnati para sumarse a McVay hace dos años. Ha sido el titular en todos los partidos a excepción de uno en las últimas dos campañas _ al igual que el guard izquierdo Rodger Saffold, el centro John Sullivan y el tackle derecho Rob Havenstein.



La continuidad de la línea ofensiva de los Rams es algo extraordinario en la NFL de hoy. Su único cambio de 2017 al 2018 fue hecho en la posición de guard derecho, donde Austin Blythe reemplazó al suspendido Jamon Brown por los dos primeros partidos de la temporada y jugó tan bien que se adueñó de la posición.



La línea ofensiva de los Rams es el barómetro del éxito de su poderoso ataque. Cuando los linemen están jugando bien, como lo hicieron en las primeras 10 semanas de la temporada, el quarterback Jared Geoff opera fluidamente y el running back Todd Gurley encuentra agujeros en las defensas de los rivales.



Cuando la línea flaquea, como ocurrió en Detroit y Chicago en diciembre, la ofensiva se atasca. Geoff fue presionado 51 veces en un tramo de cuatro partidos en la campaña regular tras ser presionado solamente 78 en los primeros 10 partidos, algo que incidió en las derrotas contra los Bears y los Eagles de Filadelfia.



"Todo el mundo sabe cuánto quiero a esos muchachos”, dijo Gurley. “Ellos son responsables por todo. Tenemos la mejor línea en la liga, en mi opinión, y ellos lo muestran en el terreno cada semana”.