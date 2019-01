Manny Pacquiao asegura que conserva su "instinto asesino" a los 40 años

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El filipino Manny Pacquiao, que defenderá su cinturón de campeón del peso wélter por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el sábado 19 de enero en Las Vegas ante el estadounidense Adrien Broner, aseguró que su pasión permanece intacta a sus 40 años.



"Sigo teniendo ese instinto asesino y ese fuego en mis ojos. Esa agresividad, el interés en mi carrera continúa ahí al 100%. La velocidad y la fuerza, también", explicó este viernes en una llamada telefónica con la prensa.



"Sigo sintiendo pasión por el deporte del boxeo. El boxeo es mi pasión y por eso sigo peleando. Realmente, lo adoro y por eso estoy tan emocionado y preparándome para mi pelea del 19 de enero", agregó.



El filipino, el único boxeador de la historia en ganar títulos mundiales en ocho pesos diferentes, se retiró brevemente en julio de 2016 pero regresó a los cuadriláteros y el pasado julio venció al argentino Lucas Matthysse por nocaut en Kuala Lumpur, adjudicándose el cinturón regular de la AMB, un paso por debajo del cetro del "supercampeón" de la categoría Keith Thurman.



"Realmente he conseguido lo que quería en la vida. Ahora lo que quiero es mantenerlo y seguir a este nivel", declaró el filipino, quien volvió a no descartar una futura pelea con el estadounidense Floyd Mayweather.



"Aún no tengo un plan. Estoy muy concentrado en esta pelea con Adrien Broner. Es el tipo de boxeador al que no quieres subestimar o tomar a la ligera", sentenció Pacquiao.