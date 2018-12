"Fue de los pocos policías que conocí que no era corrupto"   

TEGUCIGALPA, HONDURAS- Lo que parecía un camino rutinario y normal para recoger su vehículo en la capital y luego irse a Copán a visitar a su familia terminó en tragedia.

El 2 de septiembre del 2017 se apagó una vida valiosa. Edas Gerardo, un policía apasionado por el fútbol falleció en un accidente: se conducía en su moticicleta con rumbo a Tegucigalpa y a mitad de camino se impactó con una rastra.



"Yo le decía a él que no anduviera en moto. Ese día estaba lloviznando y cerca de Pespire se fue a impactar con una rastra", detalló con melancolía Moisés García, uno de su mejores amigos con el que compartió muchos momentos en el deporte.



Mencionó que su lazo de amistad floreció porque jugaban en el mismo equipo de fútbol, el San José FC, que pertenece a la Liga Central de Veteranos. "A raíz del fútbol fue que nos fuimos conociendo hasta hacernos muy buenos amigos", explicó.



Ya, cuando dejaba de ser un simple civil, García aseguró que Gerardo se convertía un policía ejemplar. "Fue de los pocos policías que he conocido que no son corruptos. A varios amigos le quitaban la licencia o tenían ciertos problemas, y él los regañaba porque hacían ese tipo de cosas que no estaban bien", recordó entre risas.



Decidido, honesto y respetuoso, así calificó García a su extinto amigo, quien fue padre de tres hijo y cabeza de hogar. Ahora, a un poco más de un año de su muerte, Edas Gerardo perdura en la memoria y corazones de sus amigos, compañeros y familiares.

El equipo Los Amigos de Edas participaron en un torneo navideño en la Liga San José de la Vega, en donde el conjunto está compuesto por amigos y familiares.