Mike Tyson confiesa que en pelea contra Andrew Golota estaba drogado

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. -"Fumé marihuana justo antes de entrar en el vestuario para pelear contra Andrew Golota... y no me afectó. Le hizo más efecto a él", reconoció el exboxeador estadounidense Mike Tyson, durante un entrevista en el programa "Dam Patric Show".



Esa pelea se llevó a cabo el 20 de octubre de 2000 y significó un gran regreso para Mike tras 15 meses fuera del ring.



Tyson ganó ese encuentro por nocaut técnico. Golota no pudo salir al tercer round y se retiró en medio de abucheos de los miles de fanáticos que estaban en el Palace of Auburn de Michigan.



El boxeador, que recientemente abrió el "Tyson Ranch" (una plantación de cannabis de más de 80 mil metros que se dedica al estudio y venta de marihuana), dijo que toda la vida había fumado.



"He estado peleando por más de 20 años y tengo muchos dolores y molestias (...) Si no tuviera cannabis, no se que pasaría", confesó el boxeador en la entrevista.





