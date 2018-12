Sigue el dominio de Delfines Sampedranos en Honduras  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. -La tercera y cuarta jornada del Campeonato Nacional en piscina larga (50 metros) se desarrolló en el Complejo Olímpico Metropolitano de esta San Pedro Sula, entre cuatro clubes, tres sampedranos y un capitalino.



El club Delfines Sampedranos no cedió la cima y tras la actividad disputada se encumbró con 1018.5 puntos. Su seguidor, el AJ Swin Team (AJST), cifró 799.5 puntos. Con alguna deuda por ser local, se rezagó en el tercer puesto de la clasificación el club Delfines Inmude y sumó 521 puntos.



Una de las sorpresas de la tarde en el evento femenino 12 y años, ya que Katherine Ayestas de la Happy Days and Freedom sacó la cara por las Águilas y arrebató el primer lugar con un tiempo de 43.00 segundos. Fue segunda Redman Maya del AJ ST con una marca de 44.75 segundos. y Silvia Pinto, de la Freedom fue tercera con 44.90 segundos.



Cierre del telón

La quinta jornada de la competencia concluye hoy en la piscina del Complejo Olímpico Metropolitano, a partir de las 8:00 am.



Hoy se disputarán los eventos desde el 87 al 102, por lo a las 11:00 am se premiará al nuevo campeón nacional de la natación en piscinas de 50 metros. Los padres de familia y seguidores de este deporte pueden asistir a presenciar los eventos.



El Instituto Municipal de Deportes (Inmude) y la Federación Hondureña de Natación (Fehna) , entes organizadores garantizan la seguridad y hay disponibilidad de estacionamientos. Entre los eventos más destacados los libres masculinos y femeninos, además de los combinados que cerrarán la competición.



Clasificación en puntos:



1. Delfines Sampedranos 1018.5

2. AJ Swim Team 799.5

3. Delfines de Inmude 521

4. Happy Days and Freedom 173