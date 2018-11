Francia busca doblete en Copa Davis ante Croacia, su último verdugo

LILLE, FRANCIA.- Francia, vigente campeona de la competición centenaria del tenis por equipos, buscará de viernes a domingo sumar una segunda Ensaladera consecutiva, en Lille, ante una Croacia que fue el último país en eliminar a los 'Bleus' en la Copa Davis.



Nunca en la era moderna en la competición por equipos, Francia consiguió ganar la Davis en dos ediciones consecutivas, un logro del que sólo cinco naciones pueden presumir, una de ellas España (2008, 2009).



"Disponemos de una oportunidad única, que no tendremos nunca más, de jugar la final de la Copa Davis en casa", indicó el capitán francés Yannick Noah. "Pero esta oportunidad sólo se disfrutará de forma maravillosa si ganamos", añadió el antiguo tenista.



El anfitrión eligió la tierra batida como superficie de juego, un material que a menudo ha ido bien a los pupilos de Noah a lo largo de las dos últimas campañas, pero los N.1 y N.2 croatas, Marin Cilic, 7º del mundo, y Borna Coric, 12º, quien vive la mejor temporada de su aún corta carrera (22 años), presentan una seria amenaza.



Además, Croacia es el único equipo en hacer hincar la rodilla a Francia desde que está dirigida por Noah desde 2016. Fue precisamente con Cilic y Coric, en semifinales en Zadar aquel año.



- Elección sorprendente de Noah -

Para que ese escenario no se repita, el capitán de la tricolor volvió a optar por la sorpresa en su alineación para los partidos.



Hace un año, ante Bélgica, sorprendió al asociar a Pierre-Hugues Herbert con Richard Gasquet en dobles, con éxito.



Esta vez, la duda radicaba en quién acompañaría a Lucas Pouille, el mejor clasificado (32º) de los tres aspirantes a jugar en individuales el viernes.



Pero Noah optó por dejar a su N.1 en el banco y confiar los dos primeros duelos simples a Jo-Wilfried Tsonga, de retorno de lesión y 259 en la clasificación ATP, y a Jeremy Chardy (40º), el menos experimentado del trío.



Pouille aportó el punto decisivo a los 'Bleus' en la final contra Bélgica hace un año, pero ha tenido una mala temporada.



"Estoy un poco sorprendido de que Jeremy juegue, me esperaba a Lucas y Jo", reconoció Cilic.



El sábado, el partido de dobles enfrentará a los franceses Nicolas Mahut-Pierre-Hugues Herbert, recientes finalistas del Masters de Londres, y a los croatas Mate Pavic-Ivan Dodig.



- Revancha final del Mundial -

Coric, el número dos croata, a las puertas del Top 10 en la mejor temporada de su joven carrera (22 años), abrirá el baile el viernes frente al menos experimentado de los tres jugadores franceses de individuales. A sus 31 años, Chardy se apresta a disputar su primera final de Copa Davis, pero se siente cómodo sobre tierra batida interior.



"No me considero favorito, pienso que está al 50-50. He jugado tres veces contra Jeremy y he perdido dos. Pero he jugado mi mejor tenis estos tres últimos meses", explicó Coric.



Para Tsonga, que desafía de entrada al número siete del mundo, es un regreso a la luz que era inimaginable hace algunas semanas.



El francés de 33 años regresó a la competición a mediados de septiembre tras haber estado ausente del circuito durante más de siete meses este año por su rodilla izquierda operada (menisco). Hasta esta final, estuvo fuera de la campaña 2018 de Copa Davis.



"Jo me ha sorprendido verdaderamente", se justificó Noah.



"Ha sido un largo camino para regresar a las pistas. Tengo la sensación de tener mi plaza y espero probarlo este fin de semana", declaró Tsonga.



Nunca antes la generación actual de jugadores franceses tuvo éxito en Copa Davis ante rivales mucho mejor clasificados.



Croacia encontrará una motivación extra en el deseo de vengar a su selección de fútbol, que cayó en la final del último Mundial... ante Francia.



La edición 2018 de la Copa Davis es la última con el formato tradicional antes de una metamorfosis radical de la competición por equipos a partir de 2019.