Zverev enfrentará a Federer en semifinales de Copa Masters

LONDRES, INGLATERRA.- Tras acceder a las semifinales de la Copa Masters por primera vez, Alexander Zverev no se da por satisfecho en este torneo.



Con 21 años, Zverev se ha convertido en el jugador más que en las semifinales del torneo de fin de temporada de 2009 y el primero de Alemania desde 2003.



"El torneo no ha acabado", dijo Zverev. "No quiero ponerme a pensar que 'ahora estoy en semifinales, puedo estar satisfecho'. Esa no es mi manera de ser".



Isner y Marin Cilic, quien se enfrentó al grupo Novak Djokovic en el partido de fondo de la jornada, quedaron eliminados con el resultado. Djokovic se ve con Kevin Anderson en la otra semifinal el sábado.



Isner estaba obligado a ganar en juegos corridos para poder tener posibilidades de avanzar y tener el alcance la oportunidad de ir al frente con una bola de juego en el 12do juego del primer parcial. Zverev pudo evitar el rompimiento del servicio con un as y un procedimiento impecable para dejar fuera al estado.



"Si te clasificas a este torneo, la intención es tener un buen resultado", dijo Isner, quien perdió sus tres partidos. "Pero al mismo tiempo no es un torneo normal.



En el segundo set, Zverev capitalizó su única bola de quiebre en el partido para tomar ventaja 5-3 en la Arena O2.



El pase a las semifinales en Londres es el logro más reciente en la mejor temporada de Zverev, cuyo objetivo es superar los 55 triunfos que obtuvo el año pasado.



Federer, de 37 años, aventaja 3-2 en el historial con Zverev. La historia más reciente del año pasado de la edición del año pasado.



“Será un partido complicadísimo”, Zverev. "Él es este tipo de superficie, bajo techo, es un jugador increíble".