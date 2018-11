Curry se perderá al menos cinco partidos más por lesión en abductores

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS.- El armador estrella de los Golden State Warriors Stephen Curry no disputará los próximos cinco encuentros de su equipo y será reevaluado por los médicos dentro de 10 días, luego de sufrir la semana pasada una lesión en los abductores.



"Stephen Curry viajará con el equipo a Texas pero no jugará ninguno de los tres partidos y será evaluado de nuevo dentro de 10 días", explicó este miércoles el vigente campeón en un comunicado.



Curry sufrió una distensión en los abductores el jueves pasado, durante la aplastante derrota de los suyos 111-134 ante los Milwaukee Bucks, y no jugará al menos frente a los Rockets, Mavericks, Spurs, Thunder ni Trail Blazers.



Los Warriors se enfrentan a los Kings en casa exactamente en 10 días y visitan a los Raptors el día 29 en un encuentro entre dos de las escuadras más en forma de la competición.



Golden State lidera la Conferencia Oeste con 12 victorias y tres derrotas pero la actualidad del equipo ha estado marcada por los recientes problemas entre Kevin Durant y Draymond Green en el tropiezo el fin de semana ante Los Angeles Clippers (116-121).



Durant achacó a Green que no le pasara la pelota en la acción decisiva antes de la prórroga y éste le insultó en varias ocasiones, lo que le costó una suspensión el lunes "por comportamiento perjudicial para el equipo".