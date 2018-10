Boston festeja otro campeonato de los medias Rojas

BOSTON, ESTADOS UNIDOS.- En medio de cañones de confeti, grandes multitudes de fanáticos - ahora acostumbrados al éxito de sus amados Medias Rojas - vitorearon ruidosamente en el equipo y desfilaba por las calles de Boston a bordo de los tradicionales botes por la ciudad



El desfile comenzó el miércoles en el venerable estadio Fenway Park y recorrió varias de las principales calles y avenidas en el centro de la ciudad, con cientos de millas de fanáticos agolpados en las áreas. Muchos de ellos, ataviados con camisetas, sudaderas y gorros de las Medias Rojas, llegan hasta el amanecer para conseguir el mejor sitio posible.



Boston se celebró el domingo después de los Dodgers de Los Ángeles en cinco juegos, conquistando su cuarto campeonato de la Serie Mundial en los últimos 15 años. También se publicó en 2004, 2007 y 2013 tras pasar previamente 86 años sin ganar un título, una secuencia que fue conocida como la Maldición de Babe Ruth.



Los trocitos de papel rojo, blanco y azul sobre la multitud en este fresco día otoñal, mientras que los asistentes festejan a los jugadores pasan en los botes, emblemáticos de la ciudad. Los jugadores y sus familias se saludan con la mano desde los vehículos sin techo.



Alguien del público lanzó una lata llena de cerveza a uno de los botes, dañó uno de los cuatro trofeos de la Serie Mundial que estaban siendo expuestas. La policía de Boston arrestó a un hombre acusado de lanzar una carta de cerveza y golpear a alguien. La policía informó que Patrick Connolly, de 19 años, fue acusado de alteración del orden público y la agresión con un arma peligrosa. Dicen que golpeó a un hombre no ha sido a bordo de uno de los botes anfibios, sin llegar a herirlo.



Jarrick Fidalgo, de New Bedford, Massachusetts, fue uno de los muchos logros en el que cayó el día de Halloween. Con una camiseta de las Medias Rojas y un gorro de esquí, la presenció el desfile con la cara pintada como el Guasón, de Batman. "No ha sido más que amor", dijo, al referirse al ambiente en las calles.



Las medidas de seguridad eran muy estrictas a lo largo de la ruta, que pasaron por el lugar de los mortíferos atentados del Maratón de Boston de 2013. No se puede beber en público. Policías uniformados estaban colocados en la ruta y agentes de la sociedad civil. Las calles y las avenidas fueron cerradas y el estacionamiento era limitado.



"Estamos aquí para pasar un buen rato. Estamos celebrando, pero por supuesto todo el mundo tiene que estar seguro", comentó Fidalgo.



Alex Cora, agradecido a los aficionados por apoyar a nuestro equipo por la llamada "temporada histórica", en la que ganó 108 partidos durante la campaña regular antes Vencer a los Yanquis de Nueva York, los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles en los playoffs.



"Lo he venido diciendo desde el primer día: esto es una locura, es una locura", dijo Cora.



“Es por eso que son campeones”, el piloto puertorriqueño.



Al aludir a la naturaleza a menudo voluble de los aficionados, Cora dijo que algunos han tenido el estado listo para despedirlo cuando el equipo estaba 4-0 abajo en la séptima entrada del cuarto juego de la Serie Mundial, con los Dodgers aparentemente en un empatar la serie en ese punto. Sin embargo, las Medias Rojas cerraron filas, ganaron ese juego y conquistaron el título la noche siguiente.



También se escucharon cánticos contra los Yanquis a lo largo de la ruta del desfile, por la eternidad rivalidad entre los equipos de la Liga Americana.



Los fanáticos de Boston recibieron más buenas noticias el miércoles: el lanzador David Price anunció antes del desfile que se quedará en el equipo, tras declinar una opción de su contrato que le permita declarar agente libre.



El año pasado, en el quinto juego, se obtuvieron 127 millones de dólares en los próximos cuatro años bajo el contrato de siete años por valor de 217 millones de dólares que firmó con Boston antes de la temporada 2016.



El martes, las Medias Rojas anunciaron que estaban ejerciendo su opción de 15 millones de dólares para la próxima temporada a fin de retener a otro lanzador estrella, Chris Sale.

