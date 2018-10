El futuro de la Fórmula 1 en México sigue en el aire

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Por cuarto año consecutivo, México se alista para albergar una carrera de la Fórmula Uno.



Sin embargo, el futuro de la máxima categoría del automovilismo en el país sigue cubierto con el velo de la incertidumbre como el nuevo gobierno, el lugar, la seguridad de la carrera, una vez que expira el actual contrato el próximo año.



En 2014, las autoridades federales y la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) firmaron un acuerdo por 413 millones de dólares por cinco carreras, 213 de los cuales fueron aportados por el gobierno federal a través del Consejo de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo ( SECTUR).



"Sí, no sé qué es lo que cuesta", dijo la congresista Ana Gabriela Guevara, quien a partir de diciembre será la encargada de dirigir la Comisión. Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) con el gobierno que encierra el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.



La CONADE es el organismo encargado de regular los recursos federales que van destinados al deporte en el país.



"Si tenemos un evento de gran nivel que compite contra el crecimiento deportivo, ya que es donde no se aplica la lógica, pero si es necesario, se debe seguir haciendo, aunque no podemos fincar todas las canicas en que se vaya (el dinero) para eso nada más ", añadió Guevara



El año pasado, el director de la CIE Alejandro Soberón declaró a The Associated Press que en 2018 buscaría extender el acuerdo por varias carreras más que la renovación dependiente del nuevo gobierno.



Miguel Torruco, quien será el próximo secretario de turismo con López Obrador, dijo que no debemos cumplir con el contrato actual pero no quiso más sobre una posible extensión del acuerdo porque "vamos a ver cómo están los gastos, los presupuestos y las tasas".



En sus tres primeras ediciones, el GP de México fue galardonado por la FIA como el evento del año. Además, tan solo el año pasado y el acuerdo a los organizadores, la carrera tuvo una asistencia récord de 337.043 aficionados en los tres días de las pruebas y la bonanza económica de más de 700 millones de dólares.



“A mí se me hace muy viable”, dijo Horacio De la Vega, director del Instituto del Deporte de la Ciudad. Capital. “Se inyecta un recurso importante, pero te cuento dos veces más por año. Es redituable y rentable y vale la pena continuar ”.



Sergio Pérez nunca ha estado cerca de un título en sus ochos años que lleva en la F1 y también ha accedido al podio en ninguna de las pruebas realizadas en El autódromo de Hermanos Rodríguez.



"No tengo ninguna duda de que el Gran Premio de México va a seguir", dijo Pérez el miércoles en una rueda de prensa realizada en la capital. "Personalmente yo puedo ayudar a dar los mejores resultados y estar muy activo con México".



El volante de 28 años ha terminado octavo, décimo y séptimo en las tres pruebas previas realizadas en su país.



"Creo que nuestro nuevo presidente se convertirá en una gran fiesta", agregó "Checo" Pérez. “Más allá de hablar como piloto lo hago como mexicano, es importante que sigas el Gran Premio porque el México que tengas el fin de la semana es el México que siempre quiero ver, el que quiero estar alrededor del mundo”.



El gobierno federal, a través de SECTUR, también tiene acuerdos firmes con la NFL y la NBA para realizar partidos de temporada regular hasta el 2021 y 2020, respectivamente De acuerdo al diario El Heraldo, el gobierno pagó 14.5 millones de dólares por encuentro.



“Yo siempre he dicho que vamos a desaparecer la Fórmula 1, lo que dije que tengo que tener la instrucción del presidente electo de valorar que los eventos han sido una conveniencia o un futuro evento en el futuro. "Elevado Guevara", concluyó Guevara.