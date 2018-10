Benintendi deja a Medias Rojas a un paso de la Serie Mundial

HOUSTON, TEXAS. -Andrew Benintendi se zambulló en forma temeraria para realizar una atrapada que significó el último out con las bases llenas, y los Medias Rojas de Boston vencieron el miércoles 8-6 a los Astros de Houston para colocarse a un paso de la Serie Mundial.



Una polémica sanción de una interferencia de un fanático en el comienzo del duelo invalidó lo que parecía un jonrón del venezolano José Altuve por Houston. Y en un duelo de toma y daca, Jackie Bradley Jr. aportó un vuelacerca que significó la ventaja para que los Medias Rojas se colocaran 3-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Boston no avanza al Clásico de Octubre desde 2013, cuando conquistó el título.



Craig Kimbrel consiguió un salvamento de seis outs, pero con apuros mayores y sólo gracias a un estupendo tiro del jardinero derecho Mookie Betts, así como al valiente lance de Benintendi para capturar una línea de Alex Bregman que caía peligrosamente en la pradera izquierda.



"Beni asumió una riesgo. Hizo un gran salto y lo logró", dijo el manager de los Medias Rojas, Alex Cora.



Boston mejoró a una foja de 4-0 como visitante en estos playoffs. Houston, monarca de la última Serie Mundial, está al borde de la eliminación.



"Este juego fue increíblemente Bueno en ambos bandos, grandes turnos al bate, grandes jugadas”, señaló el manager de los Astros, AJ Hinch. "La diferencia en este juego fue literalmente un par de pulgadas”.



El quinto juego está previsto para este jueves por la noche en Houston, donde el as Justin Verlander buscará mantener con vida a los Astros. El abridor de Boston no se había anunciado, pues Chris Sale quedó descartado mientras se recupera de un padecimiento estomacal.



Boston encadenó tres victorias tras caer en el primer juego de la serie, pero su último triunfo estuvo envuelto en polémica luego del vuelacercas anulado a Altuve en el primer episodio.



"José pagó el precio más alto porque por la trayectoria, parecía que la pelota iba a salir del parque”, añadió Hinch. "Eso cambió todo el inning".



Joe Kelly (1-1) se llevó la victoria tras conceder una carrera en el quinto episodio. Josh James (0-1) cargó con la derrota tras permitir cuatro hits y tres anotaciones en una labor de tres entradas y dos tercios, la segunda en postemporada, en la que además ponchó a cinco.



Por los Medias Rojas, el dominicano Rafael Devers de 5-1 con dos impulsadas. El puertorriqueño Christian Vázquez de 3-1 con una anotada. El venezolano Sandy León de 1-0.



Por los Astros, los venezolanos Altuve de 5-1 con una anotada y una producida, Marwin González de 4-1. El cubano Yuli Gurriel de 5-1 con una anotada. Los puertorriqueños Carlos Correa de 4-3 con dos impulsadas, Martín Maldonado de 3-0.