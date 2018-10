Hernández se disculpa tras criticar a fanáticos de Dodgers  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. -El jugador de cuadro de los Dodgers, Enrique Hernández, se disculpó luego de señalar que “los aficionados no tenían energía” durante la derrota de Los Ángeles en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.



Hernández tuiteó el martes un comunicado en el que afirma que sus comentarios fueron sacados de contexto. Dijo que estaba “realmente frustrado” tras la derrota del lunes por 4-0 ante los Cerveceros en Dodger Stadium. Los Ángeles está abajo 2-1 en la serie al mejor de siete.



“Todos sabemos que Kike es muy emotivo”, dijo el manager Dave Roberts antes del cuarto juego. “Sé que siente que todos estamos juntos, los peloteros, coaches y fanáticos. Su interacción con los fanáticos es de primera, así que sé que se sintió mal por la forma en que esto fue recibido desde el comienzo”.



Hernández señaló que “la noche anterior se sintió apagada” y “simplemente fue un día raro en general”. Indicó que la forma en que los Dodgers jugaron el primer partido en Los Ángeles fue “inaceptable” y los Cerveceros “pronto nos pusieron contra la pared y nunca miraron atrás”.



“Lo que dije la noche anterior no retrata mi sentimiento verdadero sobre ustedes”, escribió Hernández a los seguidores de los Dodgers. “Ustedes son los mejores fanáticos del béisbol”.



Prometió darle al público un mejor esfuerzo en el cuarto juego, que se disputaba este martes.



Clayton Kershaw, quien abrirá el quinto juego el miércoles, explicó que cuando un equipo no conecta hits, es más difícil generar una energía positiva.



“Uno se desanima porque no hay mucho ritmo si no conectas muchos imparables”, dijo Kershaw. “Quizás los chicos que estamos en la banca en cierto día necesitamos hacer un mejor trabajo para expresarnos y cerciorarnos de que los otros sepan que los apoyamos”.



Roberts afirmó que los fanáticos tienen el derecho de abuchear al cátcher Yasmani Grandal como lo hicieron el lunes. Sin embargo, consideró “duro” escuchar esas muestras de rechazo hacia el cubano, quien atraviesa por un mal momento.



“Ellos quieren que juguemos bien, y tienen derecho de esperarlo de nosotros cada noche”, dijo el piloto.