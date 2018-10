Pedro Espinosa: "Pude representar a Honduras de la mejor manera" 

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El atleta hondureño Pedro Espinosa Atala llegó este lunes a Honduras, tras destacar en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizaron en Buenos Aires Argentinas.



"Regresamos ya a casa, después que pude representar a Honduras de la mejor manera, pude lograr una medalla de oro por equipo y una de bronce individualmente y es un honor regresar así", dijo Pedro Espinosa.



El atleta pudo conquistar la medalla de oro por equipo en ecuestre y además obtuvo una presea de bronce en salto individual algo que jamás había podido realizar ningún catracho.

Es lo mismo que una olimpiadas normal solo

que estas son para los jóvenes y en Argentina

nos trataron muy bien, fue una experiencia

muy linda poder compartir con diferentes

culturas". Espinosa Atala







"Desde los seis años que tengo de montar caballo han sido de preparación, este año ha sido muy duro y difícil por eso quiero agradecer bastante al Comité Olímpico y Condepah por conseguirnos ese fideicomiso que con ese dinero hemos podido salir a diferentes competencias internacionales", indicó Espinosa.



Y agregó: "Le agradezco a mi entrenador Gonzalo Gamboa que sin él no hubiera podido lograr estas medallas porque han sido seis años de mucho aprendizaje".

Uno de los mensajes que no dejó de mandar es que le pide a muchos que apoyen los otros deportes. "La falta de apoyo a los otros deportes en Honduras es notable es por eso que estas medallas quiero que sean un mensaje que no solo es el fútbol que puede representar bien al país".



Sobre lo que representa para él y toda la familia cada una de los medallas que ganadas fue muy claro. "Mi madre siempre su sueño ha sido ser una jinete profesional, pero por su edad y a todo lo que tuvo que pasar por su familia no pudo lograrlo, pero siempre implemento lo que es la equitación a sus hijos y es por eso que está viviendo su sueño conmigo y me llena de mucha alegría llenar esas expectativas".