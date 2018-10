Djokovic aplasta a Zverev, va a la final en Shanghai  

SHANGUAI, CHINA. -Djokovic avanzó a la final tras aplastar al alemán Alexander Zverev 6-2, 6-1 en una actuación impecable.



A Djokovic no le han roto el servicio esta semana en 37 juegos. El sábado no le dio a Zverev ni una oportunidad de rompimiento y le rompió el servicio a su rival en cuatro de seis oportunidades.



Para cuando Zverev estaba abajo 6-2, 3-1, perdió el temperamento tras estrellar en la net un revés fácil. Golpeó la raqueta en el suelo, dos veces, y la lanzó hacia la concurrencia.



Djokovic cometió solamente nueve errores no forzados, comparado con 24 Zverev.



"Hice todo lo que quería hacer por mi parte”, dijo Djokovic. “Todo está funcionando y ha tenido un par de matches perfectos. Hay muchos puntos positivos que tomar de mis partidos esta semana”.



Djokovic busca el domingo el 72do título de su carrera. El serbio ha ganado sus tres finales previas en Shanghai.



El serbio jugó contra Zverev el 1.000 match de su carrera y tiene un impresionante récord de 827 victorias y 173 derrotas.



"No estaría tan dedicado a este deporte si no creyese que puedo lograr grandes cosas”, dijo Djokovic. “Pero tienes que pellizcarte, especialmente a estas alturas de mi carrera, y estar agradecido, porque he tenido una excelente carrera”.



Lleva una racha de 17 victorias y está 26-1 desde el arranque de Wimbledon.



Una victoria el domingo le daría su cuarto título de la temporada, junto con el de Wimbledon y el U.S. Open.