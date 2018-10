Dodgers se enfrentan al dominante bullpen de Cerveceros

MILWAUKEE, Wisonsin, EE.UU.— Tomar la ventaja temprano en el encuentro, conseguir cinco buenas entradas del abridor y echar mano del bullpen.



Los Cerveceros de Milwaukee utilizaron esa fórmula para lograr una racha de 11 victorias consecutivas, en la que llegan montados a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers de Los Ángeles.



Clayton Kershaw podría ser el as que finalmente le ponga fin a esa fórmula.



Tres veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Kershaw será el abridor por los Dodgers en el primer juego, este viernes por la noche en el Miller Park.



“Sabemos que no vamos a tener muchas oportunidades” contra Kershaw y el pitcheo abridor de los Dodgers, dijo el jardinero Ryan Braun. “Así que hemos hablando de la importancia de aprovechar las oportunidades que se nos presenten”.



Una vez que los Cerveceros toman la delantera, son difíciles de vencer. En esas condiciones, los rivales necesitan algo más que suerte en contra de su dominante bullpen.



Los relevistas de Milwaukee tuvieron efectividad de 3.47, la segunda mejor en la Liga Nacional solo detrás de los Cachorros. Su bullpen tuvo marca de 2-0 con un salvamento y 1.17 de carreras limpias en la Serie Divisional, en la que los Cerveceros barrieron a los Rockies de Colorado.



Corey Knebel puede ingresar en el quinto inning, el generalmente intocable zurdo Josh Hader puede enfrentar casi cualquier situación y Jeremy Jeffress es capaz de enfrentar las últimas entradas. Los tres son capaces de cerrar un encuentro.



Knebel y Hader realizan su debut en postemporada, mientras que la experiencia de Jeffress en playoffs se limitaba antes de esta campaña a un inning de trabajo con Texas en 2016.



“Pensé que iba a ser muy diferente”, dijo Knebel sobre la postemporada. “La primera vez que entré, sorprendentemente, me sentí igual. ‘¡Hey! Es solo otro juego. Es todo’. Solo quieres seguir jugando”.



Los reflectores difícilmente molestarán a los Dodgers, que juegan la Serie de Campeonato por tercer año consecutivo, algo que nunca antes había ocurrido en la historia de la franquicia. Su estrategia en el plato tampoco cambia solo porque los relevistas de Milwaukee sean tan buenos.



Knebel, Hader y Jeffress, junto con el mexicano Joakim Soria, aparecieron en los tres juegos ante Colorado durante un lapso de cuatro días.



La Serie de Campeonato es al mejor de siete partidos, y los primeros cuatro encuentros se realizan en un periodo de cinco días, por lo que podría cambiar el uso del bullpen.



“Cuando se habla de una serie de siete juegos, es de mucho valor hacer que ellos utilicen y desgasten a su bullpen y castigar a su abridor”, recalcó el manager de los Dodgers, Dave Roberts.



Sacar temprano al abridor requerirá de montar una ventaja temprana que obligue a los Cerveceros a echar mano de su bullpen antes, o con más frecuencia, de lo planeado.



“Si se convierte en un juego de bullpen, como ante los Rockies, es una serie de siete juegos”, dijo el inicialista de los Dodgers, Max Muncy. “Son más juegos de los que quieres darle a tu bullpen”.