All Blacks, campeones por sexta vez del Rugby Championship

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El seleccionado de Nueva Zelanda, los All Blacks, se consagró campeón por sexta vez y tercera edición consecutiva del Rugby Championship, al derrotar a los Pumas argentinos por 35-17 en la quinta y penúltima fecha del torneo, mientras que los Springboks sudafricanos se afirmaron en el segundo puesto del ‘Cuatro Naciones’ del hemisferio sur.



En un cotejo jugado la noche del sábado en el estadio del club Vélez Sarsfield, en Buenos Aires, los All Blacks no descollaron, pero sí mostraron una dosis de contundencia y efectividad para apoyar cinco veces en el in-goal de los sudamericanos, que siguen sin poder derrotar a los campeones mundiales.



“Hay que darle crédito a Argentina, que es un rival complicado, especialmente aquí. Hemos marcado cinco tries, el punto bonus, conseguimos el Rugby Championship, así que no puedo quejarme demasiado”, consideró el técnico neozelandés, Steve Hansen.



Con este resultado, los All Blacks llegan a 21 puntos y ya no pueden ser alcanzados por los Springboks (14), mientras que Argentina continúa en el tercer puesto con 8 unidades y los Wallabies cierran la tabla con 5 enteros.





“Es difícil cuantificar qué tan lejos estamos de los All Blacks. Ellos nos llevan por lo menos quince años de profesionalismo. Están muy por delante, no sólo de nosotros sino del resto de los equipos”, opinó tras la derrota el entrenador argentino, Mario Ledesma.



Más temprano, Sudáfrica había cumplido su parte al ganarle a Australia por 23-12 en Port Elizabeth, resultado con el que le ponían presión a los neozelandeses, ya que de ese modo se situaban a sólo dos puntos.



Los ‘Boks’, que dieron la campanada del torneo dos semanas atrás al derrotar a domicilio a los All Blacks (36-34), ratificaron así su gran momento.



En cambio, la derrota pone de manifiesto de nuevo que los Wallabies tienen muchos problemas a un año del Mundial de Japón, habiendo sumado un solo triunfo en las cinco fechas disputadas del torneo en el que se enfrentan los principales equipos del hemisferio sur.



El próximo sábado, en la última fecha del Rugby Championship, Nueva Zelanda visitará a Sudáfrica en Pretoria, mientras que Argentina recibirá a Australia en Salta.