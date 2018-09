El nicaragüense Henry Rojas obtuvo el segundo lugar en Élite Varones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Estoy muy contento y quiero agradecer a Dios porque nos dio la fuerza para poder alcanzar un segundo lugar hoy. Nos venimos preparando fuertísimo con el equipo. No sé cómo expresar toda la alegría que tengo", fueron las palabras del nicaragüense Henry Rojas, tras obtener el segundo lugar en la categoría Élite Varones de la Séptima Vuelta Ciclística de EL HERALDO.



El joven también aprovechó para felicitar a los organizadores del evento de ciclismo más grande de Centroamérica. "Muy bien organizado, se siente mucha emoción al ver tantos ciclistas juntos. En Nicaragua no hay carreras y aquí este apoyo que nos dan es incondicional", manifestó.

Henry Rojas se preparó tres meses para venir a pedalear por primera vez al territorio catracho y se marcha con la mejor impresión.

"Ya me quité esa incógnita de venir a correr aquí en Honduras y me encantó. Venimos cuatro nicaragüenses", dijo.



El ganador del segundo lugar de la categoría Élite Varones podría ser un rival fuerte para la octava edición. "Dios primero que aquí me van a tener", finalizó.

Ganadores categoría Élite Hombres Ruta

1. Jorge Torres

2. Henry Antonio Rojas Sánchez

3. Allan Joaquín Hernández

4. Bryan Fernando Mendoza Ramos

5. Fredd Nahúm Matute Baca