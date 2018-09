Florinda Isabel de León se queda con el segundo lugar de la categoría Élite

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de ser la ganadora de la categoría Élite Femenina de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO en 2013, 2015 y 2017, este año la guatemalteca Florinda Isabel de León le cedió el trono a Angie Gómez y se quedó con el segundo lugar de la séptima edición.



La ciclista, que siempre que viaja a Honduras deja huellas, dijo a EL HERALDO que este año pesaron muchos detalles para que no pudiera alzarse con el primer lugar. "Lastimosamente mis cosas se quedaron en el aeropuerto. Mi bicicleta no me llegó y me tuvieron que prestar una, fueron cositas que pasaron", contó.



Con una sonrisa genuina, la joven centroamericana reconoció que no le molestó obtener el segundo lugar, ya que su principal objetivo era "venir a competir y hacer una bonita carrera". "Si me llevaba el triunfo pues bien y si no pues me iba a ir contenta siempre", dijo.

Trayecto La guatemalteca realizó su recorrido en 2:24:43 horas





Florinda de León aplaudió la iniciativa de EL HERALDO de abrir cada vez más espacios para los ciclistas centroamericanos.



"Yo siempre he dicho que en Honduras se ha venido incrementando la participación femenina y eso me alegra", fueron sus palabras.



Sobre la ganadora de esta categoría reconoció que ya sabía que sería una competencia reñida. "A Angie yo la conozco y es muy activa. La felicito", manifestó.



¿Estará Florinda en la octava edición de la Vuelta Ciclística?, "Si Dios lo permite vamos a estar acá", finalizó.