Charr, campeón de los pesados de la AMB, da positivo en control antidopaje

BERLÍN, ALEMANIA- El 'campeón del mundo' de los pesados de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el sirio Manuel Charr, dio positivo a los esteroides y no podrá poner su título en juego a final de mes, indicó este jueves su entorno.



El sirio de 33 años, nacido en Líbano pero residente en Alemania desde su infancia, debía defender su título, que le podría ser retirado, el 29 de septiembre en Colonia frente al puertorriqueño Fres Oquendo, de 45 años.



"Estoy totalmente sorprendido por esta noticia y no hago más que llorar", indicó el boxeador al diario Kölner Express, afirmando sin embargo "no haber tomado nunca ninguna" sustancia ilícita.



"En estas circunstancias, no nos queda otra elección que anular el combate por la defensa de mi título mundial", explicó Charr.



"Pido solo a mis fans y a los habitantes de Colonia que me crean y que tengan confianza en mí hasta que todo se clarifique", añadió.



Su entorno confirmó estas informaciones a la agencia deportiva SID, filial de la AFP.



Según varios medios alemanes, el campeón AMB dio positivo a finales de agosto ante la Agencia Mundial Antidopaje con muestras que presentan restos de epitrenbolona y de drostanolona, un esteroide anabolizante prohibido.



"Es dopaje puro y simple. Para los boxeadores, ello permite el aumento de la fuerza muscular", declaró a Bild Fritz Sörgel, experto en dopaje.



Charr explicó simplemente haber cambiado su alimentación tomando "complementos alimenticios".



El boxeador se proclamó a finales de noviembre de 2017 "campeón del mundo " de la AMB de los pesados tras su victoria sobre el ruso Alexander Ustinov, un título un rango inferior al cinturón de "super campeón" que posee el británico Anthony Joshua, campeón real de la AMB.



Pero después fue noticia al afirmar que tenía la nacionalidad alemana, lo que era falso. Después presentó oficialmente sus excusas cuando Alemania celebraba su primer campeón en 85 años.



Nacido en Líbano de padre sirio, llegó a la edad de cinco años a Alemania, con su madre y cinco hermanos.



En 2015, estuvo cerca de morir tras haber recibido un disparo en un restaurante de kebab.