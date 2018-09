Suspenden a campeón olímpico de taekwondo por abuso sexual  

DENVER, ESTADOS UNIDOS. -El taekwondoín estadounidense Steven López, bicampeón olímpico, fue suspendido permanentemente debido a las acusaciones en su contra de abuso sexual que involucra a una menor de edad.



El U.S. Center for SafeSport anunció la suspensión permanente luego de investigar a López por cuatro meses. El taekwondoín de origen nicaragüense aún puede apelar la decisión.



López, de 39 años, es pentacampeón del mundo y también obtuvo una presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.



El centro ha recibido la encomienda del Comité Olímpico de Estados Unidos de dar respuesta a las acusaciones de violencia sexual presuntamente cometida por deportistas olímpicos.



López había sido suspendido de forma temporal en mayo, días después de que cuatro mujeres interpusieran una demanda ante una corte federal en la que acusaron a la federación de taekwondo de Estados Unidos y al Comité Olímpico estadounidense de tráfico sexual.



De acuerdo con la demanda, ambas organizaciones estaban al tanto desde hace tiempo que López y su hermano mayor Jean, eran depredadores sexuales, pero de igual forma seguían enviando a mujeres jóvenes a competencias y entrenamientos acompañadas por ellos.



Desde entonces, las denunciantes añadieron al U.S. Center for SafeSport a la demanda.



Jean López, ahora entrenador, también se encuentra suspendido de manera interina.

