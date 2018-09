Otro Nadal-Del Potro, ahora por el pase a final del US Open

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. -El último de los 16 enfrentamientos entre Rafael Nadal y Juan Martín del Potro se escenificó hace solo dos meses en Wimbledon.



Fácilmente entre los mejores partidos de la temporada, las 4 horas y 48 minutos que disputaron estuvieron cargadas de tensión, intensos peloteos y hasta la audacia de Nadal al brincar hacia los asientos en un desesperado intento por devolver un smash del argentino.

También quedó el momento indeleble de ver al español, tras sentenciar su victoria en cuartos de final, saltando sobre la red para consolar a un Del Potro boca abajo en el césped.



Dos meses después, Nadal y Del Potro vuelven a encontrarse en un torneo de Grand Slam, esta vez en las semifinales del Abierto de Estados Unidos. La otra semifinal tendrá como actores a Novak Djokovic y Kei Nishikori.



Los Nadal-Del Potro se han convertido en acontecimiento habitual en las grandes citas: el del viernes será el cuarto enfrentamiento que protagonicen los últimos cinco torneos grandes.



Nadal ha triunfado en cada oportunidad y domina 11-5 en el historial.



El reinante campeón número uno del mundo se impuso en cuatro sets en semifinales rumbo al título, arrasó en tres parciales en la misma instancia del reciente Abierto de Francia y luego ganó 7-5, 6-7, 4-6, 6-4, 6-4 en el épico cruce de cuartos en Wimbledon.



“Perder con Rafa en un Grand Slam puede ser bueno y puede ser malo”, reflexionó Del Potro. “Si hay jugadores que te tienen que ganar en estos torneos, mejor que sean ellos. Son los que terminan ganando, haciendo historia. Uno no pierde con un rival de menor nivel”.



Situado tercero en el ranking, la mejor posición histórica de su carrera, Del Potro hizo memoria de las derrotas recientes y avizora otra clase de partido el viernes: “En París no pudo hacer mucho después de un primer set parejo. En Wimbledon las condiciones fueron distintas y lo pude disminuir. La superficie me ayudó, los puntos fueron más cortos y pude ser más agresivo que el partido de Roland Garros”.



En su memorable marcha que le llevó a la conquista de su único título de Grand Slam, Del Potro venció a Nadal en semifinales y luego a Roger Federer en el US Open de 2009.



El argentino tenía apenas 20 años y asomaba para más momentos de gloria, abriéndose un hueco en el formidable cuarteto conformado por Federer, Nadal, Djokovic y Andy Murray.